Ile pszenicy należy sprzedać przy dzisiejszych cenach, by móc kupić 120-konny ciągnik? fot. Tomasz Kuchta

Ogromne wahania cen, zarówno środków produkcji, jak i samych płodów rolnych skłaniają do zastanowienia się, jak aktualnie wygląda dochodowość chociażby produkcji roślinnej. Może spróbujmy sprawdzić, ile ton pszenicy należało sprzedać pod koniec lat 70. by móc kupić nowy ciągnik, a także porównajmy, jak ten przelicznik kształtuje się dzisiaj.

Ciągnik rolniczy to podstawowa maszyna niezbędna do prowadzenia produkcji rolnej. Ile dziś pszenicy musimy sprzedać, by móc zakupić 120-konny traktor zarówno niższej, jak i średniej klasy? Wyniki mogą okazać się druzgocące.

Ile pszenicy na nowy ciągnik?

Przyjmijmy, że dziś średnia cena skupu pszenicy wynosi ok. 800 zł/t. Jak wygląda zatem siła nabywcza dzisiejszych pieniędzy w kontekście zakupu mocznika, bądź ciągników?

Możemy przyjąć, że aktualna średnia cena mocznika waha się w okolicach 3000 zł/t, co oznacza, iż na zakup tony tego nawozu należy przeznaczyć aż 3,75 t pszenicy.

Aby zestawienie to wyglądało jeszcze ciekawiej, spróbujmy obecną cenę pszenicy odnieść do cen ciągników o mocy ok. 120 KM.

Tańsze ciągniki z tego segmentu mocowego będą startowały od ok. 330 tys. zł brutto w przypadku traktora Kioti HX 1201. Bez problemu ceny te wzrosną do ok. 420 tys. zł brutto za tureckiego Basaka 5120, czy czeskiego Zetora Proximę.

Jeśli chcielibyśmy postawić na model sygnowany logo bardziej renomowanych producentów, a następnie nieco lepiej go doposażyć, to okaże się, że taki 4-cylindrowy kompakt bez problemu przebije cenę 500 tys. zł brutto.

Ile pszenicy należy sprzedać przy dzisiejszych cenach, by móc kupić 120-konny ciągnik? fot. Farmer

To z kolei oznacza, iż aby stać się właścicielem w/w opisywanego ciągnika Kioti, trzeba będzie sprzedać ponad 410 t pszenicy. Zetor, czy Basak w ekwiwalencie pszenicy jest warty ponad 520 t pszenicy, a na zakup 120-konnego ciągnika rozpoznawalnego, zachodniego producenta przeznaczyć trzeba będzie aż ponad 600 t pszenicy!

Jak to wyglądało kiedyś?

Jako, że jeden z naszych dziennikarzy – Maciej Sacha – lubuje się w "buszowaniu w archwach" branży rolnej, postanowiliśmy sprawdzić z jego pomocą, jak kształtowały się ceny chociażby mocznika, pszenicy, czy nowych ciągników i samochodów pod koniec lat 70.

Według danych GUS odnalezionych przez red. Sachę, w 1978 r. pszenica była skupowana średnio w cenie 5050 zł/t, w tym samym okresie za tonę mocznika należało zapłacić ok. 4400 zł/t. Oznacza to, że za tonę pszenicy mogliśmy wówczas kupić ponad 1,1 t mocznika.

Ile pszenicy należy sprzedać przy dzisiejszych cenach, by móc kupić 120-konny ciągnik? fot. Tomasz Kuchta

Z kolei w 1979 r. za 6-cylindrowego Ursusa 1204 z napędem 4x4 należało zapłacić 500 tys. zł, a przykładowo za Ursusa C-385 ok. 350 tys. zł - takie ceny widniały bowiem w "Informatorze Agromy" podała Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego.

Łatwo więc wyliczyć, iż przedstawiciela ciężkiej serii Ursusa mogliśmy w tamtych latach nabyć za niespełna 100 t pszenicy, z kolei Ursusa C-385 za ok. 70 t pszenicy.

Ceny kiedyś, a dziś

Na pierwszy rzut oka, widząc powyższe wyliczenia, włos może nam się zjeżyć na głowie, bowiem wartość tony pszenicy wydaje się być kilkukrotnie niższa, niż kilkadziesiąt lat temu.

Pamiętajmy jednak, że po pierwsze, w tamtym czasie mieliśmy do czynienia ze sporo niższą wydajnością z hektara.

Po drugie porównywane na przestrzeni lat ciągniki oferują zupełni inny, o wiele wyższy obecnie standard wyposażenia, a tym samym wyższy komfort pracy operatora. Warto jednak nadmienić, że prostych, mechanicznych traktorów dziś po prostu w ofercie nie ma, więc chcąc nie chcąc niejako musimy decydować się na te bardziej zaawansowane technologicznie opcje.

Ile pszenicy należy sprzedać przy dzisiejszych cenach, by móc kupić 120-konny ciągnik? fot. Tomasz Kuchta

Warto też zaznaczyć, że dziś rolnicy będący czynnymi płatnikami podatku VAT mogą odliczyć 23 proc. wartości nowego ciągnika, gdzie takiej możliwości kilkadziesiąt lat temu nie było. Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że wciąż spore jest grono rolników, szczególnie kupujących traktory tej mocy, będących ryczałtowcami, gdzie de facto zapłacić muszą kwotę brutto.

Produkcja roślinna w dołku

Niemniej jednak, z perspektywy kilkudziesięciohektarowego gospodarstwa, jakie prowadzę, uważam że w/w wyliczenia dotyczące dzisiejszej siły nabywczej ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego za tonę pszenicy jest po prostu absurdalnie niskie i nie zmienią tego zbytnio zapowiadane przez polityków programy pomocowe.

Na koniec warto wspomnieć, że problem nie dotyczy jedynie pszenicy, bowiem słyszy się o cenach chociażby rzepaku, które coraz częściej spadają poniżej 1700 zł/t, czy jęczmienia, gdzie oferowane ceny skupu wynoszą nawet poniżej 700 zł/t i cały czas spadają.

Przy rekordowo wysokich kosztach produkcji istnieje moim zdaniem uzasadniona obawa o opłacalność tejże produkcji, a pomimo różnych perturbacji w historii, takiej sytuacji ja w swoim niespełna 30-letnim życiu nie doświadczyłem.