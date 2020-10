Popularne kombajny zbożowe w Indiach – część 1

Zastanawialiście się jakie kombajny są użytkowane w innych częściach świata? Zapraszamy na egzotyczną podróż do Indii. Czym się tam kosi i ile kosztują tamtejsze kombajny?

Indie to ogromny kraj, w którym ponad połowa ludności zajmuje się rolnictwem, a zdecydowana większość tamtejszych pól mieści się w przedziale od 0,2 do 4 ha. Kombajny zbożowe sprzedają się w tym ogromnym kraju w coraz większych ilościach, ale ze względu na wspomniane chociażby rozdrobnienie pól dominują tam mniejsze i nieskomplikowane technicznie maszyny.

Znajdziemy tam także rozwiązania u nas niespotykane np. gąsienicowe kombajny dedykowane do zbioru ryżu czy też swoistego rodzaju hybrydy ciągników z maszynami żniwnymi. Jeśli chodzi o producentów to prym w Indiach wiodą kompletnie nieznane u nas ich marki krajowe, ale sprzedają się też nietuzinkowe modele producentów globalnych.

Zapraszamy Was więc na bardzo ciekawą i egzotyczną podróż. Przedstawimy 10 popularnych modeli kombajnów zbożowych w kraju świątyni miłości Tadź Mahal, potrawy curry, Bollywood oraz świętych krów. Dzisiaj pierwsza piątka.

Kartar - 4000

Kartar to pierwszy z indyjskich producentów w naszym zestawieniu, a zarazem numer jeden na tamtejszym rynku. Model Kartar - 4000 to z kolei typowy przedstawiciel jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i wygląd kombajnów zbożowych sprzedawanych w Indiach – przypominają one chociażby najpopularniejszego swojego czasu na naszych polach Bizona Super – oczywiście po delikatnym liftingu.

Podstawowe dane techniczne:

Silnik: wysokoprężny 6-cylindrowy marki Ashok Leyland,

Moc: 101 KM przy 2200 obr./min,

Skrzynia biegów: mechaniczna 3 plus1,

Szerokość cięcia: 4,2 m,

Bęben młócący: ø 600 mm z ośmioma cepami i prędkością 535 - 1210 obr./min,

Ilość wytrząsaczy: 5,

Pojemność zbiornika ziarna: 2,64 m3,

Średnia wydajność wg producenta: około 1,8 ha/h pszenicy,

Prędkość maksymalna: 22 km/h,

Cena: około 115 700 zł.

Wszystkie regulacje w kombajnie Kartar – 4000 przeprowadza się mechanicznie. Standardowo posiada on hydrostatyczny układ kierowniczy, a można go także kupić w wersji z napędem na obie osie lub z klimatyzowaną kabiną. Tutaj należy zaznaczyć, że na rynku indyjskim klienci wybierają przeważnie kombajny tylko z daszkiem, a ich odmiany z kabiną odróżniają się przeważnie nieco innym wyglądem oraz niektórymi parametrami.

Shaktiman Paddy Master 3776

Ten model kombajnu produkowany jest przez kolejną indyjską firmę Shakitman i reprezentuje z kolei wspomniane, popularne w Indiach kombajny przeznaczone głównie do zbioru ryżu. Kompaktowa, zwarta budowa, osiowy układ omłotu i separacji ziarna oraz gąsienice to charakterystyczne cechy tej grupy maszyn żniwnych.

Podstawowe dane techniczne:

Silnik: wysokoprężny 4-cylindrowy marki Ashok Leyland,

Moc: 76 KM przy 2200 obr./min,

Skrzynia biegów: napęd hydrostatyczny,

Szerokość cięcia: 2,18 m,

Bęben młócący: układu omłotu o przepływie osiowym (rotor axial flow), 578 obr./min,

Pojemność zbiornika ziarna: 1250 l,

Prędkość maksymalna: 7 km/h,

Cena: około 129 324 zł.

Shaktiman Paddy Master 3776 posiada na swoim pokładzie ponadto takie zacny ewkipunek jak alarm zapchania podajnika ślimakowego, sygnał dźwiękowy cofania, wskaźniki naładowania akumulatora, ciśnienia oleju silnikowego, temperatury płynu chłodzącego, obrotów silnika, motogodzin oraz poziomu paliwa.

Dasmesh 9100 Maize

Następny kombajn produkcji indyjskiej i następna marka, której nazwa nic nie mówi rolnikom z naszego regionu świata – Dasmesh. Tym razem w naszym zestawieniu wersja do kukurydzy modelu 9100.

Podstawowe dane techniczne:

Silnik: wysokoprężny 6-cylindrowy marki Ashok Leyland,

Moc: 101 KM przy 2200 obr./min, Bharat Stage III (indyjska norma emisji),

Skrzynia biegów: napęd hydrostatyczny,

Szerokość cięcia: 6-rzędowa przystawka do kukurydzy,

Bęben młócący: ø 606 mm, prędkość 562 - 960 obr./min,

Ilość wytrząsaczy: 5,

Średnia wydajność wg producenta: około 0,8 ha/h kukurydzy,

Cena: około 143 000 zł w opisanej wersji do kukurydzy.

W wyposażeniu standardowym okrętu żniwnego Dasmesh 9100 Maize są jeszcze hamulce tarczowe, czujnik obrotów bębna młócącego, regulowana przednia drabinka, a nawet daszek z radiem i głośnikami – w opcji natomiast dostępna jest m.in. 4-rzędowa przystawka do kukurydzy oraz klasyczny heder.

Preet 987

Czwarta maszyna żniwna w naszym tekście i znowu pochodząca z kraju świętych krów. Preet 987 wyprodukowany przez firmę, która cieszy się bardzo dużym zaufaniem wśród indyjskich farmerów. Przeznaczony jest do zbioru wszystkich tradycyjnych upraw zbożowych, takich jak pszenica, ryż niełuskany, soja, słonecznik, gorczyca itp. Jest on praktycznie konstrukcją bliźniaczą do opisanego na początku Kartara – 4000.

Podstawowe dane techniczne:

Silnik: wysokoprężny 6-cylindrowy marki Preet,

Moc: 101 KM przy 2200 obr./min,

Skrzynia biegów: mechaniczna 3 plus1 lub 4 plus 1,

Szerokość cięcia: 4,3 m,

Bęben młócący: ø 605 mm, prędkość 540-1200 obr./min,

Ilość wytrząsaczy: 5,

Pojemność zbiornika ziarna: 2,52 m3,

Średnia wydajność wg producenta: około 1,8 ha/h pszenicy,

Prędkość maksymalna: 20 lub 22 km/h,

Cena: około 117 000 zł ze skrzynią 4 plus 1.

Kombajn Preet 987 charakteryzuje się ponadto wzmocnionym podwoziem, małym promieniem skrętu, hamulcami tarczowymi i wspomaganiem kierownicy oraz niskimi kosztami utrzymania. Można wybrać także wersję z klimatyzowaną kabiną wraz ze znacznie nowocześniejszym wyglądem, minimalnie większym zbiornikiem ziarna (2,65 m3) oraz tylko ze skrzynią 4 plus 1.

John Deere W50

Pierwszy w naszym zestawieniu kombajn zagranicznego producenta popularny wśród indyjskich rolników to John Deere W50. Jest to zarazem najmniejszy i najtańszy model ze wszystkich dziś opisanych.

Podstawowe dane techniczne:

Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany 4-cylindrowy marki John Deere,

Moc: 75 KM przy 2100 obr./min,

Skrzynia biegów: mechaniczna 4 plus1,

Szerokość cięcia: 3,66 m,

Bęben młócący: ø 610 mm z ośmioma cepami przystosowany do ryżu,

Powierzchnia sit: 2,45 m2,

Ilość wytrząsaczy: 4,

Pojemność zbiornika ziarna: 2,7 m3,

Cena: około 96 200 zł.

Mimo iż najmniejszy, to John Deere posiada na swoim pokładzie przydatne rozwiązania takie jak przenośnik pochyły z funkcją przechyłu bocznego, elektryczną regulację za pomocą przycisku prędkości motowideł, pochłaniacz kurzu, regulowaną kolumnę kierownicy i siedzisko, a w opcji można zamówić technologię JDLink. Zaletą kombajnu jest też jego mała waga – 6433 kg z pustym zbiornikiem ziarna. Na rynku indyjskim dostępny jest również John Deere W70 o mocy 100 KM.