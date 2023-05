Rozsiewacz Kos zamontowany z przodu ciągnika służy do aplikacji nawozu przed sadzarką, fot. K.Pawłowski

Maszynę kupić łatwo, ale zrobić podobny sprzęt od podstaw lub wykonać w zastanym urządzeniu przeróbki podnoszące jego funkcjonalność jest już nieco trudniejsze. Wymaga to wiedzy, zdolności i na pewno pasji. Pełną pulę tych cech znaleźliśmy u pewnego rolnika z Woli Biechowskiej koło Pacanowa.

Waldemar Kunat prowadzi gospodarstwo w Woli Biechowskiej niedaleko Pacanowa, w powiecie buskim, w woj. świętokrzyskim. Głównym produktem gospodarstwa są warzywa, takie jak cebula i ziemniaki, które rosną na ok. 60 ha. Pan Waldemar ma na swoich polach także trochę pszenicy i kukurydzy.

Nie wszystkie maszyny wymagają zmian i poprawek. W parku maszynowym znajduje się kilka ciągników. Głównymi maszynami są Fendt 312 i New Holland T6. Oprócz nich swoje zadania mają jeszcze John Deere 6330, Zetor Forterra 135 i Ursus C-330. Oprócz tego w Woli Biechowskiej pracują także kombajn zbożowy Claas i ziemniaczany Grimme. W tym wypadku maszyny są oryginalne, bo zdają swój egzamin na polu. Ale nie wszystko da się kupić, a nawet te kupne bywają wadliwe

Porządek musi być

Na pięknie zagospodarowanym podwórku nie znajdziemy niczego przypadkowego. Czysto, ładnie i schludnie. Podobnie jest w warsztacie, gdzie maszyny powstają.

- Lubię mieć porządek. Gdyby tu nagle stał się bałagan, to bym się mocno wkurzył, nie lubię tak pracować – powiedział Waldemar Kunat pokazując swój warsztat.

Waldemar Kunat przy jednym ze swoich ciągników, fot. K.Pawłowski

Siewnik własnej konstrukcji

W tej chwili rolnik pracuje nad podajnikiem do warzyw własnej konstrukcji. Zanim pan Waldemar stał się rolnikiem był blacharzem i mechanikiem samochodowym. Te umiejętności pomagają teraz w tworzeniu maszyn. Niektóre z nich nie powstają jednostkowo, tylko na potrzeby gospodarstwa spod Pacanowa, lecz jadą także w Polskę, do znajomych pana Waldemara.

Jedną z ciekawszych maszyn jest siewnik do cebuli oraz innych warzyw wykonany od podstaw przez rolnika. Maszyna jest czterorzędowa i mocno przemyślana, są koła dociskowe, zagarniacze, ażurowe koła ładnie zasypujące całość.

Podobne siewniki produkcji pana Waldemara pracują także w innych gospodarstwach, m. in. na Dolnym Śląsku. Podobnie jest z maszyną do obróbki cebuli, która także w całości została wykonana na miejscu.

Siewnik do cebuli jest wykonany od podstaw u Waldemara Kunata w warsztacie, fot. K.Pawłowski

Czasem usprawnienia są bardzo proste tak jak w przypadku obsypnika do ziemniaków Bometu, który został po prostu przedłużony. Pan Waldemar zastosował w nim także wyciągane elementy do pracy przy nieco wyrośniętych już roślinach. Przeróbka nie jest może zbyt efektowna czy pracochłonna, ale działa. I to się liczy.

Inne maszyny to między innymi rozsiewacz Kos zastosowany z przodu ciągnika. Klasyk polskiej mechanizacji wysypuje nawóz tuż przed jadącą za ciągnikiem sadzarką do ziemniaków.

Na pierwszym planie przyczepa wykonana na bazie starego rozrzutnika obornika marki Fortschritt, fot. K. Pawłowski

Przede wszystkim pasja

Własnej konstrukcji są także przyczepy. Jedne wykonane od podstaw przez zdolnego rolnika, inne zrobione na podstawie np. enerdowskiego rozrzutnika obornika marki Fortschritt.

Waldemar Kunat podkreśla, że do wykonywania takich prac potrzebna jest nie tylko chęć i pewna wiedza oraz umiejętności, ale także pasja.

- Ja robiąc te maszyny odpoczywam. Lubię się zamknąć w warsztacie i dłubać. To jest chyba w tym najważniejsze - powiedział rolnik z Woli Biechowskiej.

Więcej zobaczycie w naszym filmie.