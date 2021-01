Poznaj i wykorzystaj zmienność swojego pola

W Polsce gleby są mocno niehomogeniczne, a więc są zmienne i mozaikowate. Oznacza to, iż pola w różnych fragmentach posiadają odmienny potencjał plonotwórczy. Jak zebrać oraz wykorzystać takie informacje w praktyce?





W ramach Polskiego Kongresu Rolniczego Online swoją prelekcję poprowadził Jerzy Koronczok, właściciel firmy Agrocom Polska. W czasie prezentacji rolnicy mogli się dowiedzieć, jakie możliwości w kontekście pomiarów gleby daje dzisiejsza technologa oraz jak przekłada się to na poprawę dochodowości produkcji rolniczej.

Jak i co badać?

Zmienność przestrzenna to popularne zjawisko na właściwie każdym użytku rolnym. Można je praktycznie wykorzystać, ale aby to zrobić, najpierw należy je dobrze poznać. Do tego celu służą przeróżne metody zbierania informacji zarówno te naziemne, jak i powietrzne.

Dzięki tym rozwiązaniom możemy określić zmienność przestrzenną warunków siedliskowych każdego pola. To z kolei przekłada się na praktyczne wykorzystanie znajomości różnic wewnątrz własnych użytków rolnych.

Nawet w obrębie jednego pola różnice w potencjale plonotwórczym mogą być ogromne - warto je poznać fot. TK

W ten sposób opracowane mapy mogą zostać wykorzystane przy pracy maszynami uprawowymi, rozsiewaczami, opryskiwaczami, czy chociażby siewnikami. Za ich pomocą możliwe staje się stosowanie zmiennych dawek materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, nawadniania, czy praca ze zmienną głębokością uprawy bądź siewu.

Znaczne oszczędności

Na przykładzie uprawy o zmiennej głębokości pracy Koronczok przedstawił zależność mówiącą o tym, iż każdy cm pracy głębiej aniżeli potrzeba pochłania 1 l/ha oleju napędowego. Jak się okazuje, to nie jedyna oszczędność, gdyż pracując przy optymalnej głębokości roboczej zmniejszamy także zużycie elementów roboczych oraz dodatkowo oszczędzamy cenny czas.

Z punktu widzenia rolnika ważny jest także fakt, iż obecnie możliwe jest wykorzystanie informacji w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że za jednym przejazdem ciągnika możemy zarówno dokonać badania gleby za pomocą skanera zamocowanego na przednim TUZ-ie traktora, jak również wykonywać uprawę na głębokość określoną przez skaner. Do pracy w takim systemie niezbędna będzie maszyna uprawowa wyposażona w system automatycznej regulacji głębokości roboczej.

Posługując się tymi samymi metodami oraz znając strefy potencjalnego plonowania w podobny sposób możemy wysiewać nasiona, nawozy, stosować środki ochrony roślin oraz zmienne dawki nawadniania – korzyści zatem są znaczące.