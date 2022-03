Poznaj nowego McCormicka X6 Xtrashift

Włoski koncern Argo przedstawił na polskim rynku nowy ciągnik McCormick X6 Xtrashift. Dzięki technologii DOC-DPF-SCR z hydrauliką CCLS, amortyzowanej kabinie i osi oraz nowemu silnikowi Stage V Włosi mają nadzieję na podbicie serc polskich rolników.





Nowe ciągniki można było oglądać na początku marca podczas targów Fieragricola 2022 w Weronie. A czy będzie można je zobaczyć w nadchodzący weekend na targach Agrotech 2022?

- Praktycznie wszyscy dealerzy posiadają nowe modele ciągników na swoich placach. Będzie można je zobaczyć na Agrotech Kielce – zarówno gamę Landini jak i McCormick - powiedziała nam Paulina Sfora, Specjalista ds. Marketingu Argo Polska.

W gamie serii X6 dostępne są dwa modele napędzane 16-zaworowym, 3,6-litrowym silnikiem F36. Pierwszy z nich to X6.125 o mocy 119 KM, drugim jest X6.135 o mocy 126 KM. W porównaniu do poprzednich modeli zwiększono maksymalny moment obrotowy - oba modele osiągają teraz 518 Nm przy 1300 obr/min, powiększono zbiornik paliwa do 170l, a wszystkie nowe technologie pozwoliły na zmniejszenie zużycia paliwa.

Nowa hydraulika CCLS

Całkowicie odnowiono również układ hydrauliczny, przechodząc na układ zamknięty (CCLS) o wydajności 110 l/min., 38,5 l przeznaczono na układ kierowniczy. Rozwiązanie to zapewnia większą wydajność hydrauliczną i większą produktywność podczas pracy z ładowaczem czołowym, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i hałasu podczas pracy. 34 l oleju oraz dodatkowe 10 l z opcjonalnym zbiornikiem, mogą być pobrane do obsługi wywrotek.

Dostępny jest również system "Power Beyond", który gwarantuje wykorzystanie pełnego przepływu 110 l/min. Do dyspozycji jest siedem zaworów, w tym dwa umieszczone centralnie i trzy mechaniczne, a także selektor przepływu podwajający liczbę wyjść oraz elektrozawór dla narzędzi wymagających zmiennego natężenia przepływu, z możliwością zastosowania dodatkowych dwóch zaworów elektronicznych umieszczonych z tyłu.

Przekładnia zapewnia odpowiednie przełożenie do każdego zastosowania. Jest to możliwe dzięki sprawdzonemu schematowi 36+12 z HML (3 biegi pod obciążeniem) oraz Reverse Powershuttle z modulowanym załączaniem. Dzięki zakresowi biegów pełzających liczba biegów wzrasta do 48+16. Opcjonalnie dostępny jest „Park-Lock” gwarantujący pełne bezpieczeństwo.

Jeszcze więcej komfortu

Komfort pracy operatora zapewnia mechaniczny układ zawieszenia kabiny z amortyzatorami o średnicy 96 mm oraz ergonomiczne rozwiązania zastosowane na pulpicie sterowniczym, który wyposażono w nowy joystick do obsługi ładowacza, podnośnika i sterowania półbiegami. Możliwość zastosowania amortyzowanej osi przedniej z hamulcami dodatkowo zwiększa komfort transportu drogowego.

Elektronicznie sterowany tylny podnośnik zapewnia udźwig 6 000 kg, a automatyczny układ WOM załącza/wyłącza WOM przy określonej wysokości zaczepu. Dostępny jest również układ antypoślizgowy, który kompensuje nierówności podłoża podczas pracy i transportu.

Ciągniki McCormick i Landini będzie można zobaczyć na targach Agrotech 2022 w Kielcach, fot. mat. prasowe

Opcjonalnie dostępny jest ładowacz czołowy M30, przedni podnośnik, który może unieść 2 250 kg. Dostępny jest również przedni WOM.

Inne funkcje, które podnoszą technologiczną poprzeczkę, to technologia prowadzenia satelitarnego (składająca się z monitora X25, anteny AGS-2 i kierownicy AES-35) oraz system ISObus, który pozwala ciągnikowi komunikować się z narzędziami.

Ponadto, dzięki systemowi McCormick Fleet i Remote Diagnostic Management możliwe jest zarządzanie flotą ciągników poprzez obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększenie wydajności maszyn dzięki kontroli parametrów roboczych i danych telemetrzycznych ciągnika. Z kolei zdalna diagnostyka pozwala na skrócenie czasu przestoju maszyny poprzez zdalną interwencję w celu diagnozy oraz aktualizacji oprogramowania.

McCormick radzi sobie coraz lepiej

McCormick na razie zajmuje odległe miejsce na liście sprzedaży całorocznej, ale systematycznie zwiększa swój udział i powoli pnie się w słupkach sprzedaży. Podobnie zresztą jest z drugą marką koncernu Argo, czyli Landini.

Na polskim rynku widać nieformalny podział marek Argo na segmenty. Landini świetnie sobie radzi w ciągnikach sadowniczych, a także w tych o małej mocy, a McCormick coraz lepiej czuje się w segmencie mocniejszych maszyn do zadań typowo polowych.

Dostępność i ceny

Argo Tractors jest w lepszej sytuacji niż pozostali producenci ze względu na produkcję praktycznie w pełni skoncentrowaną we Włoszech i producent nie jest zależny od dostaw z innych krajów. Dlatego też wszystkie ciągniki z omawianej gamy są dostępne i można na nie składać zamówienia u dealerów.

- Nowe modele są już u większości dealerów marki McCormick, więc klienci mogą je tam zobaczyć i dotknąć. Oprócz tego zapraszam wszystkich zainteresowanych na Agrotech Kielce, gdzie na stoiskach naszych dealerów będzie można zobaczyć zarówno gamę Landini jak i McCormick – powiedziała nam Paulina Sfora, Specjalista ds. Marketingu Argo Polska

- Jeżeli chodzi o ceny ciągników to sytuacja jest bardzo dynamiczna i na dzisiaj nie mamy potwierdzonej ostatecznych kwot zakupu. Oczywiście jest to związane z galopującymi cenami surowców – dodała przedstawicielka importera ciągników McCormick.