Firma Agroltech z Wyrzeki koło Śremu podczas targów Polagra Premiery pokazała kilkanaście maszyn różnych marek. Oprócz przedniego obciążnika Agribumper naszą uwagę zwróciły austriackie przyczepy marki Brantner.

O Agribumperze już wspominaliśmy, teraz pora na inne maszyny z oferty Agroltechu spotkane podczas poznańskich targów. Ciekawostką stoiska wielkopolskiej firmy były ceny podane niemal przy każdej maszynie, co naprawdę spodobało się rolnikom zwiedzającym targi. Nie trzeba pytać, szukać handlowców – najważniejsza sprawa jest podana na tacy. Jeśli komuś ten pułap cenowy odpowiada to może zacząć rozmowę na temat zakupu.

Specjaliści od wywrotek z Austrii

Pośród różnych maszyn wystawionych w hali numer 5 zwróciliśmy uwagę na bardzo solidne przyczepy z Austrii. Firma Brantner Fahrzeugbau jest uważana za lidera rynku austriackiego w zakresie produkcji wywrotek. W ofercie są nie tylko pojazdy rolnicze, ale także komunalne oraz wykonywane na specjalne zamówienie. Firma zajmuje się także budową hal oraz ogólnie handlem pojazdami i oponami.

Na przyczepę Z18051/2 XXL można było sobie wejść i sprawdzić wytrzymałość ramy, fot. K.Pawłowski

Przedsiębiorstwo działa na terenie Laa an der Thaya od 1948 r. kiedy to rozpoczęto produkcję przyczep ciągnikowych. Tradycje Brantnerów sięgają jednak głębiej, gdyż rodzina posiadała w tym miejscu dobrze prosperujący zakład kowalski.

W 1954 r. wyprodukowano pierwsze mechaniczne wywrotki, a cztery lata później zostały one zastąpione wywrotkami hydraulicznymi. Na początku lat 90. pojazdy marki Brantner pojawiły się w sprzedaży w Niemczech. Wcześniej (od 1985 r.) były tam sprzedawane pod marką Mengele. Od tego momentu nastąpił rozwój firmy i stopniowe zdobywanie kolejnych europejskich rynków.

Zielone przyczepy z dwu i trójstronnym wywrotem

Firma Brantner jest znana z dobrej jakości produktów. Poszczególne części są cięte na wymiar w najnowocześniejszych systemach i kształtowane za pomocą pras. Gotowe pojazdy są następnie zabezpieczane przed korozją w największym na świecie zakładzie obróbki powierzchniowej ACC, a następnie malowane w typowe zielone barwy Brantnera.

Na targach Polagra Premiery zaprezentowano dwie przyczepy. Mniejsza to dwuosiówka z trójstronnym wywrotem typu Z18051/2 XXL o DMC 18t i ładowności 13,5t. Przyczepę wyposażono w zamkniętą ramę z podwójnych profili prasowanych C, dzięki czemu jest odporna na skręcanie. Według producenta przyczepa dzięki powłoce antykorozyjnej ACC jest odporna na rdzę w taki sam sposób jak samochody ciężarowe najwyższej jakości. Do tego dochodzi jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej o grubości 5 mm. Całość wygląda naprawdę solidnie, co potwierdza producent dając 10 lat gwarancji na podwozie. Cena omawianej przyczepy wynosi prawie 32,6 tys. euro brutto.

Brantner TA 23071 PP+ z technologią Power Push plus, fot. K.Pawłowski

Drugą przyczepą pokazaną przez Agroltech w Poznaniu był Brantner TA 23071 PP+ z technologią Power Push plus. Przyczepa z przesuwną ścianą, na osi tandem, w wersji pokazanej na targach, posiada DMC 24t, resorowany dyszel, ścianę typu Stabilator 2 300 mm, hydrauliczną podporę, oś skrętną blokowaną hydraulicznie, osie BPW, stabilizator resorów na tylnej osi, tylną ścianę otwieraną hudraulicznie.

Oprócz tego pojazd jest, podobnie jak przyczepa Z18051/2 XXL, doskonale zabezpieczony przed korozją (producent w tym wypadku także daje 10 lat gwarancji na podwozie). Cena takiego sprzętu wynosi nieco ponad 66,4 tys. euro brutto.

Ceny maszyn Agro-Masz i SIP

Warto jeszcze wspomnieć, że Agroltech pokazał w Poznaniu kilka maszyn Agro-Maszu. Przykładowe ceny to: agregat talerzowy ATO 30 – niecałe 56,6 tys. zł, agregat podorywkowy Runner 30 – 70,8 tys. zł, siewnik zbożowy SR300 – niecałe 65,2 tys. zł.

Siewnik zbożowy Agro-Masz SR300, fot. K.Pawłowski

Tuż obok wystawiono kilka maszyn słoweńskiej firmy SIP. Przykładowe ceny: kosiarka SIP SilverCut 300 – 13,5 tys. euro, przetrząsacz SIP Spider 815 – 16,6 tys. euro.

Podane ceny zostały podane w kwotach brutto i są one ustalone przez konkretnego dealera, więc nie muszą się odnosić do oferty tych producentów u innych przedstawicieli SIP oraz Agro-Maszu. Wszystkie maszyny są na stanie firmy Agroltech, zatem są dostępne od ręki, a ceny zostały podane w kwotach brutto.