Głębosz LandStal GSC 300+ to solidna i dobrze wyposażona maszyna, fot. Artur Tłustochowicz

W trakcie XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie można było obejrzeć interesujący 6-zębowy głębosz LandStal GSC 300+. Ciekawa maszyna, chociażby z tego względu, że zabieg głęboszowania niesie za sobą polepszenie parametrów plonotwórczych gleby.

Głębosz to produkt firmy LandStal z miejscowości Przerąb w gminie Masłowice, w województwie łódzkim. Specjalizuje się ona w produkcji maszyn uprawowych, w tym tych do uprawy bezorkowej. Swoje produkty wysyła także za granicę, głównie do Rumunii, Serbii oraz Hiszpanii.

Głęboszowanie jest często pomijane, a to bardzo pożyteczny zabieg

W dobie bardzo intensywnej uprawy roślinnej, bardzo często wieloletnich monokultur zbożowych, siewów bezorkowych oraz uproszczonego płodozmianu, zabieg głęboszowania jawi się wręcz jako zbawienny dla gleby.

Głęboszowanie (głębokość 0,4-0,8 m) wykonuje się w celu spulchnienia nadmierne ugniecionych głębszych warstw gleby (tak zwanej podeszwy płużnej) będących poza zasięgiem działania tradycyjnych narzędzi uprawowych i powinno się je wykonywać raz na kilka lat na glebach ciężkich, a rzadziej na tych średnich i lekkich.

Jego zaletami są zwiększenie infiltracji gleby, poprawa jej retencyjności oraz podsiąkania, a także zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju korzeni. Jedynym minusem wydaje się tu jedynie bardzo duże zapotrzebowanie mocy.

Głębosz LandStal GSC 300+ to solidna maszyna

Niebieski głębosz LandStal GSC 300+ to maszyna o szerokości roboczej 3 metrów, wyposażona w 6 wygiętych dłut podcinających (z regulowanym rozstawem oraz wymiennymi redlicami) pracujących na głębokości do 55 cm. Ponadto posiada koła podporowe, hydrauliczną regulację głębokości, podwójne zabezpieczenie sprężynowe oraz różne wały – ten wystawowy miał akurat tandemowy wał kolczasty.

Tak wyposażona maszyna kosztuje 50 tys. zł netto, a ta ze zdjęć prosto po wystawie pojechała do gospodarstwa położonego niedaleko od Częstochowy.

Jej zapotrzebowanie na moc, wg producenta, to 160 – 190 KM, a wydajność 1,6 – 2,5 ha/h. W opcji można jeszcze dokupić dwa rzędy talerzy oraz oświetlenie LED. Ponadto głębosz LandStal GSC dostępny jest jeszcze w wersji z 4 (szerokość robocza 3 m) oraz 6 zębami (szerokość 4 m).

Gwarancja na maszyny LandStal z kolei to dwa lata na ramę i rok na elementy robocze.

Marcin Smolarek, przedstawiciel przedsiębiorstwa LandStal zaprosił także na zbliżające się wielkimi krokami targi Agro Show, gdzie zaprezentowane zostaną ciekawe nowości produktowe, w tym siewniki rzędowe.