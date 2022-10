Rozmowa odbyła się w sobotę, 24 września, na stoisku Farmer.pl, Giełdy Rolnej i miesięcznika Farmer podczas Agro Show 2022. Spotkanie poprowadził red. Karol Hołownia.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję podsumować projekt i porozmawiać o tym ile jeszcze zostało pracy oraz w jakim kierunku idzie Zduntrac. Mariusz Zdanowski powiedział kiedy w jego głowie zaczął się tlić pomysł na Ursusa C-360 w nowoczesnym wydaniu i dlaczego zajął się akurat tym modelem, a nie np. Ursusem C-385.

- Robię C-360, bo sam taki ciągnik miałem. Z doświadczenia wiem, co można było poprawić. Ciągle do głowy przychodziły nowe pomysły. A seria ciężka? Tez można zrobić. Może to będzie następny projekt? Może Zduntrac 2? Gdybym wcześniej miał „osiemdziesiątkę” to bym pewnie ten model wybrał do swojego pierwszego projektu – zaznaczył Zdanowski.