Pracownicy MTZ w Mińsku, na przymusowym urlopie

Przyczyna od wielu dni się nie zmienia, a jest nią oczywiście pandemia koronowairusa. Przy czym za naszą wschodnią granicą bieg rzeczy jest nieco inny.





W momencie, kiedy w naszej części Europy gospodarka jest powoli odmrażana, zaczynają powoli funkcjonować fabryki czy też sektor handlowy tam jakby wszystko było przesunięte w czasie. Widać władze Białorusi dłużej już nie mogły udawać, że nie ma problemu, chociaż tamtejsze ligi sportowe cały czas prowadzą rozgrywki. Fakt - z minimalnym udziałem kibiców.

Osoby zatrudnione w firmie MTZ w terminie 4-11 maja zostaną wysłani na obowiązkowe wakacje. Chociaż wakacje to do końca nie będą, gdyż wolne dni robocze zostaną odpracowane w soboty we wrześniu, październiku i listopadzie bieżącego roku. Sytuacja ta nie dotyczy jednak pracowników, którzy w podanym okresie postoju byli na wakacjach, w podróży służbowej, na zwolnieniu chorobowym lub wykonywali obowiązki państwowe w tych terminach.

„W związku ze spadkiem wielkości sprzedaży produktów MTZ oraz z powodu wprowadzenia ścisłych środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Europie i innych krajach świata (wymuszona samoizolacja, kwarantanna, zamknięcie granic i produkcja, ograniczenie ruchu lotniczego między krajami) pojawiła się nierównowaga między dostawą komponentów a produkcją, co uniemożliwia efektywne wykorzystanie godzin pracy pracowników ” – tak brzmi oficjalne stanowisko firmy MTZ.