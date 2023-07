Firma Nufarm, specjalizująca się w ochronie roślin, właśnie wprowadza na polski rynek innowacyjną maszynę chwastobójczą. Hybrydowe narzędzie Nucrop, to połączenie opryskiwacza, specjalnej cieczy i prądu.

Wycofywanie coraz większej liczby herbicydów, składnia takie firmy jak Nufarm, do poszukiwania zastępczych sposobów, które równie skutecznie spisywałby się w uprawach. Niektóre z tych rozwiązań, nie tylko działają bez uszczerbku na jakości zbiorów, ale też są bezpieczne dla środowiska, w tym życia w glebie.

Trwający od dwóch lat projekt, został zatwierdzony i jest używany głównie do osuszania ziemniaków, jednak firma planuje wprowadzić rozwiązanie do pozostałych upraw, jak. np. burak czy kukurydza.

Alternatywna technologia desykacji

Nucrop ma być jednym ze skutecznych alternatyw dla desykacji ziemniaków, której wykonanie stało się dużo trudniejsze od kiedy z rynku znikł dikwat (wykorzystywany do nieselektywnego zwalczania chwastów i desykacji upraw).

Ponieważ Nufarm jako globalna marka produkująca chemię rolniczą, widząc silną tendencję do rolnictwa zrównoważonego, postanowiła oferować Nucrop, tak aby rolnicy mogli ograniczać lub zrezygnować z używania herbicydów do osuszania ziemniaków bezpośrednio przez zbiorami.

Próby tego urządzenia pokazują, że system elektryczny działa równie dobrze co chemiczne rozwiązania. Dodatkową zaletą jest również całkowita eliminacja ryzyka wystąpienia pozostałości chemicznych w uprawie.

Prąd elektryczny o napięciu od 2000 do 5000 V jest wytwarzany przez ciągnik z generatorem WOM i specjalnymi zespołami wysokonapięciowymi. Poprzez specjalne aplikatory prąd przepływa przez rośliny. fot. AdK

Ziemniaczany start-up

Połączenie płynno-elektrycznego systemu, zostało opracowane przez niemiecką firmę Crop.zone. W 2021 r. Nucrop zdobył dwie nagrody Potato Europe Innovation z zakresu innowacji w produkcji ziemniaka. Hybrydowy herbicyd został również doceniony przez firmę John Deere, która dodała projekt Crop.zone do swojego programu Start-up Collaborator 2022.

Zwalczanie chwastów prądem Nucrop

Chociaż stosowanie elektryfikacji do zwalczania chwastów nie jest zupełnie nowe, to rozwiązanie Nucrop wyróżnia to, że do zabiegu wykorzystuje się nietoksyczny płyn o nazwie Volt.fuel. Wlewany do standardowego opryskiwacza zawieszanego z przodu ciągnika, pozwala skuteczniej przewodzić wiązki prądu niż w przypadku, kiedy roślina jest zwilżona tylko wodą.

Prędkość robocza określa dawkę energii na hektar. Doświadczenia wykazały, że bardzo dobre wyniki można osiągnąć przy prędkości 3-6 km/h. Szybkość aplikacji zawsze zależy od gęstości plonu. fot. AdK

Kluczową cechą płynu przewodzącego jest jego zdolność do zmniejszania oporu elektrycznego, co znacznie zwiększa wydajność zabiegu. Volt.fuel jest rozpylany bezpośrednio na rośliny podczas elektrofizycznej obróbki Nucrop.

Zestaw o szerokości roboczej 12 m, może pracować 6 km/h. Prąd, którego napięcie dochodzi do 500 V, wytwarzany jest w tylnym generatorze napędzanym WOM. Jego przepływ powoduje uszkadzanie komórek roślin. Próby polowe pokazują, że łęcina zaczyna więdnąć natychmiast po przejeździe maszyną.

Bezpieczny dla upraw

Technologia ma być skuteczna nie tylko w przypadku niszczenia wierzchołków (łęcin) upraw i szybkiego usychania rośliny, tak aby zachować jakość bulw. Ta metody ma również przeciwdziałać zakażeniom takimi chorobami jak zaraza czy inne, powodowane przez wirusy i bakterie.

Próby, które przeprowadzono w holenderskich i niemieckich gospodarstwach w 2021 r. wykazały, że system Nucrop nie wpływa negatywnie na życie biologiczne ziemi – zwłaszcza na dżdżownice, które nie zostały dotknięte nawet przy wyższych poziomach rażenia.

Firma właśnie jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na używanie systemu wraz z Volt.fuel w gospodarstwach ekologicznych.