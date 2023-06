Australia zmaga się z coraz większym problemem zwalczania chwastów, których odporność na herbicydy wciąż wzrasta. Naukowcy podjęli się zbadania alternatywnych, niechemicznych rozwiązań. Odchwaszczanie prądem przyniosło obiecujące wyniki.

Badacze z Australijskiego Departamentu Przemysłu Surowcowego i Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Agxtend - marką CNH Industrial, przy pomocy dostępnego na rynku chwastownika przeprowadzili projekt, w którym porównują elektryczne zwalczenie chwastów z herbicydami.

Testy przyniosły zaskakujące wyniki, w których wykazano, że wykorzystanie technologii elektrycznej są porównywalne z tradycyjnymi zabiegami chemicznymi (glifosat).

Pielenie chwastów prądem

Wg. naukowców prowadzących projekt, elektryczne zabiegi zwalczania chwastów, gdzie wykonano dwa przejazdy, miały NVDI (znormalizowany wskaźnik różnicy wegetacji) o połowę mniejszy niż poletka z podwójnym zastosowaniem glifosatu. Chociaż efekty było widać od razu, już po pierwszym przejeździe.

− Początkowy znormalizowany indeks różnic wegetacji, czyli NDVI, odczyty zazieleniania roślin, wykazały natychmiastowe redukcje po pierwszym przejeździe maszyny – powiedziała, Miranda Slaven, naukowiec z DPIRD.

Alternatywa dla herbicydów

Maszyna do elektrycznego zwalczania chwastów, wytwarzając prąd o wysokim napięciu, za pomocą szeregu elektrod zamontowanych na przedzie lub tyle ciągnika, razi bezpośrednio chwast. Gdy elektryczność przechodzi przez roślinę, ściany komórkowe są niszczone, zabijając roślinę lub hamując jej wzrost.

Podczas projektu zauważono, że chwasty szerokolistne są łatwiejsze do zwalczania tą metodą, niż chwasty trawiaste. Jednak tu decydująca jest prędkość zabiegu- przy odpowiednich dobranej zwalczanie chwastów jest wciąż skuteczne.

Wyniki pokazują, że chwasty potraktowane elektrycznością natychmiast wykazują oznaki stresu. fot. mat. prasowe

Jak pracuje pielnik elektryczny z mokrą glebą

Badacze podjęli również próbę ustalenia, jak technologia zachowuje się na wilgotnej glebie. Chociaż producent Xpower zaleca, by zabiegi wykonywać na suchej glebie (w mokrej istnieje możliwość, że prąd elektryczny rozproszy się w glebie, zamiast schodzić do korzeni) to wstępne wyniki pokazały, że wilgotność wierzchniej warstwy gleby nie wpływa na wydajność odchwaszczania.