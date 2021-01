Prasa New Holland BigBaler 1290 High Density nagrodzona za design

Marka New Holland wyróżniona została nagrodą Good Design w kategorii przemysłowej za prasę Big Baler 1290 High Density. To nie pierwsze wyróżnienie dla tej maszyny.

Prasa BigBaler 1290 High Density była jednym z projektów wybranych przez jury spośród rekordowej liczby zgłoszeń od wiodących światowych producentów oraz firm zajmujących się wzornictwem przemysłowym i graficznym z ponad 48 krajów.

Kryteria wyboru

Nagroda jest wyrazem uznania za najbardziej innowacyjne i najnowocześniejsze produkty przemysłowe i projekty graficzne tworzone na całym świecie, a wybór opiera się na kryteriach najwyższej jakości wzornictwa, funkcjonalności i estetyki – standardach wybiegających poza przeciętne projekty produktów i grafiki dla konsumentów. Jako zdobywca nagrody, prasa BigBaler 1290 High Density zostanie zamieszczona w publikacji Good Design Yearbook na rok 2020-2021.

- Jesteśmy zaszczyceni tą prestiżową nagrodą, która stanowi uznanie dla zdolności marki New Holland do wykorzystywania innowacji w służbie swoim Klientom, jednocześnie stale przekraczając granice wydajności produkcyjnej i efektywności – komentuje Carlo Lambro, prezydent marki New Holland Agriculture.

Lambro podkreślił także, iż osiągnięcie takiego sukcesu nie byłoby możliwe bez współpracy pomiędzy zespołem wzornictwa przemysłowego CNH Industrial a zespołem inżynierii produktu.

Wyjątkowa wydajność

Co ważne, atrakcyjny wygląd zewnętrzny prasy nie przeszkadza w osiąganiu wysokiej efektywności i wydajności. Zdaniem producenta pozwala ona na uzyskanie o 22 proc. wyższy stopień zgniotu, aniżeli w tradycyjnych wielkogabarytowych prasach kostkujących.

Gama maszyn posiada ponadto unikatową przekładnię napędową SmartShift™, wyróżnioną na targach Agritechnica srebrnym medalem w kategorii innowacje, która umożliwia płynne uruchomienie, a dzięki temu zwiększa komfort operatora i zabezpiecza przed przeciążeniem układ przeniesienia napędu ciągnika.

Nowy intuicyjny interfejs użytkownika z dużym monitorem dotykowym IntelliView™ IV jeszcze bardziej zwiększa komfort operatora. Cały wachlarz automatycznych funkcji, takich jak technologia IntelliCruise™, która automatycznie dostosowuje prędkość ciągnika do przepływu materiału roślinnego, dodatkowo zwiększając wydajność.

Gama pras wielkogabarytowych New Holland, zyskała już uznanie na rynku, zdobywając zarówno srebrny medal w kategorii innowacje na targach Agritechnica, jak i tytuł Machine of the Year 2020.