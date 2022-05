Specjalizująca się konstruowaniu maszyn do użytków zielonych, irlandzka firma McHale proponuje rolnikom m.in. 5 modeli pras, w tym jedną zintegrowaną z owijarką. Połączenie dwóch funkcji w jednej maszynie ma pozwolić na obniżenie kosztów pracy.

McHale zajmuje się produkcją maszyn od 30 lat. Oprócz dwóch zakładów produkcyjnych, posiada dział badań i rozwoju. Maszyny zachodzące z linii montażowych są testowane przez okres 3 lat przez użytkowników w różnych częściach świata.

McHale Fusion Vario

Prasoowijarka, która pojawiła się w pokazach na Zielonym Agro Show, jest zmiennokomorowa i wyposażona w jeden pas zwijający, który w porównaniu z kilkoma, ma wpłynąć na zmniejszenie start pokosu. Zintegrowane w maszynie funkcje, opierają się na opatentowanych systemach przenoszenia beli oraz pionowego pierścienia owijającego. Przez ostatnie lata konstrukcja maszyny ulegała jedynie kosmetycznym modyfikacjom.

Pionowy pierścień owijający posiada dwa podajnki folii 750 mm. Używając tych dwóch podajników pierścień owija belę 4 warstwami w mniej niż 20 sekund. fot AdK

Dwa w jednym

Fusion Vario ma pozwolić na większą elastyczność w produkcji różnych rozmiarów bel. Producent podkreśla jej praktyczność przez to, że nie trzeba wracać na plac, aby zmienić maszyny do prasowania różnego rodzaju pokosów w ciągu dnia.

Wyposażenie prasoowijarki Fusion Vario

Prasoowijarka jest w pełni automatyczna i standardowo wyposażona m.in. w 2,1 metrowy podbieracz z 5 rzędami palców, wałek dogniatający pokos, opuszczaną podłogę i podwójny napęd komory prasującej oraz system przeniesienia bel, opatentowany przez producenta. Oprócz tego w standardzie znajduje się 15-nożowy zespół tnący z wytrzymałym rotorem.

Optymalny rozmiar beli

Prasoowijarka Fusion Vario może produkować bele ze słomy i siana o średnicy od 0,6 do 1,68 m oraz bele sianokiszonki o średnicy od 1 do 1,45 m, aby umożliwić ich owijanie. Z kolei rozmiar owiniętej sianokiszonki wynosi od 1 do 1,45 m. Prawidłowe owinięcie beli jest zapewniane przez wał wyładunku, który dostosowuje swoje położenie do rozmiaru beli owijając ją przez środek, niezależnie od średnicy.

Panel sterujący iTouch

7-calowy panel jest połączony z sytemem Load Sensing, co pozwala na pełną automatyzację owijania i prasowania bel. Z kabiny ciągnika można ustawić regulację gęstości bel oraz liczbę warstw siatki nakładanej na belę. Na ekranie możliwy jest również podgląd na tył maszyny i owijarkę, dzięki czemu operator może w prosty sposób kontrolować cały proces owijania, transferu, foliowania oraz wyładunku.

Dodatkowymi, przydatnymi funkcjami, w które można doposażyć prasoowijarkę jest system pomiaru wagi oraz wilgotności bel. Waga balotów jest zliczana i uśredniana, co pozwala w przypadku pełnienia usług, przypisać do indywidualnego profilu klienta.