Prasy zmiennokomorowe Roll-Bet – prosto z Płocka na polskie pola

Wprowadzenie pras New Holland Roll-Belt sięga 2013 r. Model ten jest naturalnym następcą bardzo popularnej wśród Klientów serii pras zmiennokomorowych BR7000. Produkcja odbywa się w zakładzie CNH Industrial Polska w Płocku, skąd prasy trafiają oprócz Europy również do Afryki, Australii oraz Azji.

Gama modeli składa się z 6 pras różniących się miedzy sobą wielkością maksymalnej formowanej średnicy beli – 150 lub 180 cm oraz typem podajnika materiału roślinnego ActiveSwep™, SuperFeed™ bądź CropCutter™.

Podłączenie prasy pod ciągnik

Podłączenie prasy pod ciągnik nie jest skomplikowane i zajmuje wprawionemu operatorowi kilka minut. Najczęściej spotykanym typem belki zaczepowej jest jej górne położenie ze stałą końcówką zaczepu na sworzeń fi40.

Kolejnym obowiązkiem operatora jest podłączenie przewodów hydraulicznych obsługujących poszczególne komponenty prasy. Dla ułatwienia na belce zaczepowej przyklejana jest naklejka informująca za co odpowiada dany przewód. Najwięcej przewodów do podłączenia jest w prasie wyposażonej w noże tnące. Potrzebujemy wtedy podłączyć 7 przewodów hydraulicznych (1 - podbieracz, 2 – opuszczana podłoga, 2 – noże tnące, 2 – tylna klapa) , aby móc obsługiwać wszystkie funkcje maszyny bez konieczności przepinania węży.

Jako opcja możemy do pracy zamówić rozdzielacz podłoga/noże który umożliwia obsługę tych komponentów maszyny z poziomu jednej pary wyjść hydraulicznych przełączanych z poziomu monitora w kabinie.

Następnie należy podłączyć wał WOM w rozmiarze 1 3/8", napędzający przekładnię prasy z prędkością 540 obr./min, w opcji jest prędkość 1000 obr./min bardzo rzadko wybierana przez klientów. Ostatnią czynnością którą musi wykonać operator jest podłączenie przewodów elektrycznych do sterownika oraz instalacji oświetleniowej.

Każda bela ma swój początek na podbieraczu

Podbieracz w prasach Roll-Belt na standardową szerokość 2,3 m z czego rzeczywista szerokość podbierania, a więc odległość pomiędzy skrajnymi palcami wynosi 2,07 m. Nad podbieraczem zamontowana jest rolkowa osłona przeciwwietrzna, która spłaszcza napiętrzony pokos przed zebraniem pokosu z pola.

Podbieracz wyposażony jest w 5 rzędów palców wspartych na podstawach gumowych zwiększających wytrzymałość palców na wyginanie i ich odchylanie podczas pracy. Dodatkowo po bokach są montowane zwężające podajniki ślimakowe połączone z rolką asystującą które aktywnie kierują zbierany materiał w kierunku rotora.

Wyjątkiem jest w tym przypadku podajnik Active Sweep™ wyposażony w podbieracz 4 rzędowy o szerokości 2 m z palcami sprężystymi. Wysokość pracy regulujemy za pomocą zmiany położenia listwy ustalającej i zawleczki utrzymującej koło kopiujące.

Najmniej wydajny ale za to najłagodniej obchodzący się z materiałem roślinnym jest podajnik ActiveSweep™. Jest to rotor nadsiębierny kierujący materiał niestandardowo górą nad rotorem bez rozdrabniania źdźbeł zbieranej uprawy. Wykorzystywany jest przede wszystkim do zbierana roślin motylkowych z przeznaczeniem na siano, chroniąc w ten sposób straty drogocennych liści podczas podawania masy z podbieracza do komory prasowania.

Kolejnym typem podajnika jest rotor podsiębierny bez noży SuperFeed™. Rotor ten jest chętnie wybierany przez Klientów, którzy oczekują wysokiej wydajności zbioru bez konieczności rozdrabniania materiału roślinnego.

Najchętniej wybieranym podajnikiem przez polskich rolników jest rotor tnący wyposażony w 15 noży CropCutter™. Podwójne zęby rotora mają grubość 8 mm i pomiędzy nimi w podłodze prasy znajdują się noże, które są indywidualnie zabezpieczone sprężyną przed uderzeniem kamienia czy innego niepożądanego przedmiotu na polu. Noże w każdej chwili można opuścić bądź całkowicie zdemontować i włożyć zaślepki noży, jeżeli nie potrzebujemy rozdrabniać zbieranego materiału roślinnego.

Komora prasowania

Komora prasowania składa się z 4 pasów bezszwowych każdy o szerokości 273 mm i 5 rolek formujących belę. Szczególnie istotna jest rolka podłogowa utrzymująca ciężar całej beli. Przednia część komory prasowania składa się z 4 rolek z czego 2 z nich są ruchome i odchylają się do przodu wraz ze wzrostem średnicy beli. Takie połączenie rolek i pasów sprawia iż łatwiej jest rozpocząć formowanie rdzenia beli w każdych warunkach i o każdej porze.

W komorze prasy, w ramie maszyny po lewej i prawej stronie zamontowane są czujniki wypełnienia beli, wskazania czujników ukazane są na monitorze w kabinie ciągnika i ułatwiają uzyskanie idealnie zagęszczonej, równej beli.

Po osiągnięciu wymaganej średnicy beli do akcji wkracza "kaczy dziób", który aktywnie podaje siatkę bezpośrednio na belę i rozpoczyna się owijanie beli. Po owinięciu operator otrzymuje informację na monitorze o możliwości wyładunku gotowej beli.

Prasa jest standardowo wyposażona w specjalne rolki czyszczące zapobiegające owijaniu się wilgotnego materiału na rolkach prowadzących pasy. Mokra trawa nie stanowi żadnego problemu dla tej prasy. Maszynę można opcjonalnie doposażyć w czujnik wilgotności, który informuje operatora w czasie rzeczywistym jaki jest poziom wilgotności zbieranego materiału.

Szczególnie podczas zbioru zielonek z przeznaczeniem na sianokiszonkę może się przydarzyć zablokowanie prasy poprzez zator materiału. W takim przypadku maszyna jest wyposażona w opuszczaną podłogę co umożliwia uzyskanie wystarczającej szczeliny pod rotorem, aby szybko usunąć zator i kontynuować pracę.

Konserwacja i obsługa codzienna

Czyszczenie i smarowanie maszyny to podstawa przygotowania maszyny do pracy. Maszyna jest wyposażona w automatyczne oliwienie łańcuchów, które są zwilżane za pomocą szczotek smarujących połączonych wężykami ze zbiornikiem i pompką smarującą.

Jeżeli chodzi o smarowanie łożysk i punktów ruchomych, kalamitki do trudniej dostępnych miejsc są pogrupowane i przewody smarujące kierują towot w odpowiednie miejsce np. opraw łożysk rolek znajdujących się wysoko na prasie. Dla najbardziej wymagających klientów jest możliwe zainstalowanie zestawu automatycznego smarowania, który zmniejsza pracochłonność przygotowania maszyny do pracy.

Kolejnym aspektem o który warto zadbać wyjeżdżając w pole jest załadunek siatki do aparatu wiążącego. Wymiana rolki siatki nie jest problematyczna i odbywa się z poziomu gruntu. Również większe długości szpul siatki nie powinny stanowić problemu podczas wymiany. Schemat poprawnego założenia siatki znajduje się na ramie aparatu wiążącego i jest bardzo przejrzysty.

Po właściwym poprowadzeniu siatki w aparacie należy końcówkę około 8-10 cm przepchnąć przez kaczy dziób który jest odpowiedzialny za owijanie, służy do tego specjalne narzędzie dołączone do prasy.

Obsługa monitora

Standardowo maszyna jest wyposażona w czarno-biały monitor z przyciskami Bale Command II Plus. Opcjonalne można wybrać sterowanie prasą za pomocą magistrali ISOBUS razem z kolorowym monitorem dotykowym Intelli View IV.

Wszelkie parametry dotyczące prasowania ustawiamy bezpośrednio z monitora na którym można zmieniać średnice beli, ciśnienie zgniotu, wielkość i ciśnienie miękkiego rdzenia czy liczbę owinięć siatką. Ponadto na monitorze operator widzi wskaźniki wypełnienia lewej/prawej strony beli co ułatwia mu prawidłowe prowadzenie prasy po pokosie w celu uzyskania idealnie wypełnionej beli.

Automatyzacja pracy Intelli Bale™

Jeżeli jesteśmy posiadaczem ciągnika marki New Holland serii T6/T7 z przekładnią bezstopniową, EHR do obsługi hydrauliki, ISOBUS oraz posiadamy prasę wyposażoną również w magistralę ISOBUS możliwe jest zautomatyzowanie naszej pracy.

Poprzez odblokowanie dodatkowych możliwości ciągnika oraz prasy, które umożliwia ISOBUS oraz montaż czujnika obecności beli na ramie wyładowczej możemy sprawić iż ciągnik będzie zatrzymywał nam się sam podczas belowania. Prasa wymusi zatrzymanie ciągnika po osiągnięciu wymaganej średnicy beli, automatycznie uruchomi owijanie i otworzy i zamknie tylną klapę bez naszej ingerencji. Celem operatora będzie tylko rozpoczęcie formowania kolejnej beli.