Prawie 10 tys. sprzedanych ciągników w 2020 r.

9937 zarejestrowanych nowych ciągników w 2020 r. - choć wynik "nie powala", to i tak jest najlepszym z ostatnich trzech lat. Które marki ile sprzedały?

W ciągu całego 2020 r. zarejestrowano 9937 szt. nowych ciągników rolniczych - informuje w raporcie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Po pierwszym półroczu i dobrych wynikach z lata ub.r. sądziliśmy, że granica 10 tys. rejestracji zostanie przekroczona. Niewiele zabrakło.

14 proc. wzrost sprzedaży

W stosunku do roku 2019, kiedy zarejestrowano 8714 szt. nowych ciągników notujemy wzrost o 1223 szt., co oznacza 14 proc. wzrost.

Grudzień 2020 r. był trzecim pod względem rejestracji najlepszym miesiącem ubiegłego roku. Zarejestrowano w nim 983 nowe maszyny. Miesiąc ten był stosunkowo spokojny w sprzedaży w porównaniu do ostatnich lat, bo ze względu na COVID-19 przedłużono o rok termin wdrożenia normy spalin dla silników maszyn rolniczych. Nie odnotowano więc nagłych skoków w rejestracjach.

New Holland ciągle pierwszy

Jeśli chodzi o udział poszczególnych marek w ubiegłorocznej sprzedaży, to liderem już dwunasty rok z rzędu pozostaje New Holland. Marka koncernu CNH odnotowuje 1817 zarejestrowanych ciągników. Wynik godzien podziwu, tym bardziej że jest to wzrost aż o 19,5 proc. w porównaniu do 2019 r.

New Holland dzięki temu poprawił swoje udziały rynkowe. Na koniec 2019 r. posiadał 17,4% udziałów rynkowych, w 2020 roku było to 18,3 proc.

Pierwsza piątka

Po New Hollandzie jest spora przerwa liczbowa, bo drugie miejsce w sprzedaży to wynik 1224 szt. i należy on do... Kuboty. Wynik nieco zaskakujący, bo ostatnie miesiące to miejsce regularnie zajmowała marka John Deere. Kubota nieznacznie poprawiła swoje udziały rynkowe w stosunku do zeszłego roku. Obecnie jest to 12,3 proc., czyli tylko o 0,2 pp więcej niż na koniec 2019 r. Marka sprzedała o 166 szt. więcej niż przed rokiem.

Ciągniki Kuboty dominują w niższych kategoriach mocy, fot.kh

Niemal ex equo jest John Deere, który ma trzecie miejsce z liczbą 1191 maszyn. To wynik gorszy niż rok wcześniej o 126 szt. Udział amerykańskiej marki to obecnie 12 proc. i jest on niższy o 3,1 pp mniej niż rok wcześniej.

John Deere jest na trzecim miejscu pod względem sprzedaży nowych ciągników w 2020 r., fot.kh

Czwarte miejsce zajmuje należy do marki Deutz-Fahr. Grupa w ostatnich latach utrzymuje stabilny wzrost. W stosunku do roku 2019 była za Zetorem, ale wzrost o 162 szt. zarejestrowanych maszyn (+19,8 proc.) i suma 979 ciągników dała jej czwarte miejsce z 9,9-proc. udziałem w rynku.

Zetor na piątym miejscu notuje o 14 rejestracji więcej niż rok wcześniej. 839 szt. pozwoliło na osiągnięcie 8,4 proc. udziałów rynkowych (-1,7 proc. udziałów w stosunku do 2019 r.).

Warte odnotowania są duże wzrosty udziałów w rynku takich marek jak Case IH (+28,6 proc.; 773 szt.), Massey Ferguson (+46 proc.; 590 szt.), Farmtrac (42,4; 336 szt.), czy Arbos (223,9; 149 szt.).