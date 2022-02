Prawie 1200 maszyn rolniczych padło łupem złodziei w 2021 r.

W poprzednim roku odnotowano nie tylko większą ilość zakupionych ciągników, ale również zdecydowany wzrost ich kradzieży i innych maszyn rolniczych.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2021 roku skradziono aż 1154 ciągniki i maszyny rolnicze. To prawie 100 miesięcznie. W porównaniu z 2020 r. to o 18 proc. więcej, w ostatnich latach liczba kradzieży stale rośnie.

W ubiegłym roku 510 przypadków zakwalifikowano do Art. 279 § 1 Kodeksu Karnego, czyli kradzieży z włamaniem. Najwięcej spraw prowadziły Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – 165 oraz KWP w Radomiu - 113. Kilka spraw trafiło do CBŚP.

Niepokojące statystyki

Analizując dane z zakresu ilości kradzionych ciągników i maszyn rolniczych na przestrzeni ostatnich lat zauważymy niepokojącą tendencję wzrostową. Dla przykładu w roku 2018 odnotowano 899 przypadki kradzieży sprzętu rolniczego, w 2019 r. 922, a w ubiegłym roku aż 1154.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Warto zabezpieczyć się na wypadek kradzieży za pomocą dodatkowych systemów antykradzieżowych, czujników ruchu, czy monitoringu garaży. Można również wykupić stosowne ubezpieczenia. Co prawda nie zmniejszy ono szansy na dokonanie aktu kradzieży, jednak ułatwi rolnikowi uporanie się ze skutkami utraty sprzętu. Standardowo od takiego ryzyka chroni ubezpieczenie Agro Casco.

W przypadku maszyn będących przedmiotem finansowania za pomocą leasingu, czy kredytu takie ubezpieczenie są wręcz obowiązkowe.

Po spłacie finansowania niektórzy rolnicy rezygnują z AC (które zapewnia wypłatę odszkodowania po kradzieży) wykupując jedynie obowiązkową polisę OC. To duży błąd, bo nawet 5-6 letnia maszyna jest warta kilkadziesiąt, a nierzadko i kilkaset tysięcy złotych, a jak pokazują statystyki Policji kradzieże są na porządku dziennym.

- Koszty pakietu ubezpieczeń na ciągnik rolniczy, czyli OC, AC i NNW, mimo wysokich cen takich pojazdów, są relatywnie niewysokie. Dla przykładu: w przypadku popularnej w Polsce maszyny Zetor Major 80, czyli uniwersalnego, nowoczesnego ciągnika o mocy 75 km, o wartości 200 tys. zł brutto, koszt polisy waha się od 1300 zł do około 3000 zł. Różnice wynikają z zakresu ubezpieczenia, a także z różnych stawek w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych – mówi Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

