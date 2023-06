Talex Leopard 470 do kosiarka bijakowa stworzona z myślą o rolnikach wymagających dużej wydajności przy mulczowaniu resztek pożniwnych po zbiorze kukurydzy ziarnowej fot. Tomasz Kuchta

Podczas targów Opolagra 2023 na stoisku firmy Talex naszą uwagę przykuła najszersza kosiarka bijakowa o oznaczeniu modelowym Leopard 470. Jej szerokość robocza wynosi aż 4,7 m, a konstrukcja odróżnia ją mocno od innych tego typu rozwiązań dostępnych na rynku.

Talex to polski producent maszyn rolniczych specjalizujący się w maszynach zielonkowych. Mowa w tym wypadku chociażby o kosiarkach, zgrabiarkach, czy przetrząsarkach. Kolejną specjalizacją marki są mulczery oferowane w szerokościach roboczych od 1 m do 4,7 m.

Najszersza kosiarka bijakowa od Talexu

Leopard 470 to kosiarka przeznaczona dla dużych gospodarstw siejących kukurydzę, a głównej jej przeznaczenie to mulczowanie resztek po zbiorze kukurydzy ziarnowej.

Już na pierwszy rzut oka zauważymy, iż konstrukcja kosiarki jest nietypowa, bowiem jest to maszyna sztywna.

3-sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny odpowiada na podnoszenie i opuszczanie kół transportowych oraz za otwarcie lub zamknięcie klap roboczych fot. Tomasz Kuchta

- Leopard 470 to maszyna na potrzeby transportowe ciągnięta za traktorem. Składanie hydrauliczne oferuje wielu producentów, nam jednak zależało by kosiarka była inna oraz przede wszystkim tańsza – wyjaśnia Łukasz Trębacz, menadżer regionalny w firmie Talex.

Jeśli jesteśmy przy temacie ceny, to kosiarka jest obecnie wyceniona na 89 tys. zł netto.

Talex Leopard 470 – budowa maszyny

Pierwsze pytanie, które nasuwa się nam na myśl po zobaczeniu kosiarki dotyczy tego, ile czasu należy każdorazowo poświęcić na przepięcie maszyny z pozycji transportowej do pozycji roboczej.

- Cała agregacja kosiarki po dojechaniu na pole trwa dosłownie 5 minut. Cały proces usprawniają opuszczane hydraulicznie koła transportowe, a dodatkowo do dyspozycji mamy też stopę podporową. Całość podpinamy na dolny zaczep, podobnie jak przyczepę – zaznacza Trębacz.

Koła transportowe są podnoszone hydraulicznie, co usprawnia proces przepinania kosiarki z pozycji transportowej do pozycji roboczej fot. Tomasz Kuchta

Maszyna jest wyposażona w 3-sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny, gdzie jedna dźwignie odpowiada za podnoszenie i opuszczanie kół transportowych, a pozostałe dwie dźwignie są odpowiedzialne za otwarcie lub zamknięcie klap roboczych.

Jeśli już jesteśmy przy temacie tylnych klap, to w jakich warunkach zaleca się, by je otwierać?

- Z doświadczenia wiemy, że w przypadku mulczowania resztek po kukurydzy otwarcie tylnych klap nie zwiększy wydajności w jakiś znaczący sposób. Jeżeli resztki są dobrze pocięte, a nowoczesne przystawki dają taką możliwość, to z zamkniętymi klapami z powodzeniem możemy pracować z prędkością nawet 10 km/h. Otwarcie klap przyda się za to przy mulczowaniu nieużytków, czyli tam, gdzie tej masy jest bardzo dużo. Wówczas ciągnik będzie miał lżej, będziemy mogli pracować z wyższą prędkością, ale i intensywność mulczowania będzie równocześnie nieco słabsza - zaznacza Łukasz Trębacz, menadżer regionalny w firmie Talex.

Kosiarka może zostać wyposażona w młotki bijakowe lub w noże fot. Tomasz Kuchta

Jeśli zaś chodzi o kopiowanie terenu, to odpowiadają za to 4 koła podporowe, na których również regulujemy wysokość pracy. Zdaniem przedstawiciela firmy, takie rozwiązanie z powodzeniem zapewnia stabilną pracę.

Jakie będzie zatem minimalne zapotrzebowanie na moc ciągnika przy współpracy z kosiarką Talex Leopard 470?

- Zapotrzebowanie na moc wynosi min. 150 KM w optymalnych warunkach. Jeśli chcemy pracować taką kosiarką z pewnym zapasem mocy, wówczas rekomendowane jest, by do tego celu wykorzystać ciągnik o mocy od 180 do 200 KM – podsumowuje przedstawiciel firmy Talex.

Maszyna jest w ofercie producenta od około roku i jak udało nam się ustalić, pierwsze maszyny zostały już sprzedane w kraju.