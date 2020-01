Precyzja i oszczędność dzięki systemom SERVOMATIC i TRACTION CONTROL

Pług w nowoczesnej uprawie gleby nadal odgrywa istotną rolę. Przy żadnej innej maszynie dopasowanie do indywidualnych potrzeb i warunków glebowych nie jest tak ważne jak właśnie w przypadku pługa. Dodatkowym wyzwaniem są nieustannie zmieniające się wymagania ze strony ciągnika np. geometria zaczepu czy coraz większa różnica między ciężarem ciągnika i wydajnością silnika. System SEVOMATIC został stworzony po to, aby szybko i prosto dopasować ustawienia pługa do ciągnika i warunków glebowych.

Prosto i komfortowo:

SERVOMATIC - centrum nastawcze

System nastawczy SERVOMATIC w wygodny i prosty sposób umożliwia dopasowanie wszystkich parametrów pługa do współpracującego z nim ciągnika

Funkcja regulacji umożliwia niezależne ustawienie szerokości cięcia pierwszej skiby i punktu ciągu płynnie w dużym zakresie rozstawu kół ciągnika. Standardowo pługi SERVO są wyposażone w mechaniczną regulację cięcia pierwszego korpusu z zastosowaniem tylnej śruby regulacyjnej( opcjonalnie siłownik hydrauliczny). Z kolei punkt ciągu ustawia się za pomocą przedniej śruby regulacyjnej w centrum regulacji SERVOMATIC, przy czym poszczególne funkcje nie wpływają wzajemnie na siebie. Ważną cechę systemu stanowi szeroki, płynny zakres regulacji sprawiający, że maszyna jest funkcjonalna i uniwersalna.

Wychylenie ramy

W wersji z siłownikiem liniowania dla pługów standard lub z siłownikiem memory z pamięcią dla maszyn PLUS (zmienna szerokość orki w czasie pracy) jako wyposażenie opcjonalne występuje hydrauliczne wychylenie ramy, które zalecane jest od 5-skib i daje następujące korzyści:

§ swobodny obrót pługa (również na stoku) przez złożenie ramy

§ większy prześwit pod ramą i kołem podporowym lub podporowo-transportowym

§ mniejsze obciążenie dla opon ciągnika podczas obrotu, układu trzypunktowego zawieszenia ciągnika i samego pługa.

PLUS - inteligentna technika regulacji

SERVO PLUS oferuje możliwość płynnej regulacji szerokości roboczej pługa podczas pracy dzięki połączeniu wszystkich korpusów i systemowi sterowania poprzez siłownik hydrauliczny. Ponadto podczas regulacji szerokości roboczej w trakcie pracy dochodzi do wzajemnego przestawienia szerokości cięcia pierwszego korpusu i punktu ciągu. Dzięki temu zostaje zachowane równoległe ustawienie cięgien, co eliminuje efekt ciągu bocznego.

Wymierne korzyści z Traction Control

System Traction Control, stosowany w pługach zawieszanych SERVO 45S i półzawieszanych SERVO 6.50, to rozwiązanie oparte na hydropneumatycznym układzie w połączeniu z łącznikiem górnym. Jego działanie polega na stałym przenoszeniu ciężaru na tylne koła ciągnika w celu zwiększenia obciążenia tylnej osi, a tym samym zwiększeniu przyczepności. Wstępne ciśnienie systemu regulowane jest z ciągnika. Skuteczność systemu kontroli trakcji firmy Pöttinger została potwierdzona badaniami Instytutu Techniki Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu, a ich wyniki przedstawia poniższa tabela. Różnica jest widoczna zarówno w wydajności roboczej, wartości poślizgu, jak i w



Nova- zabezpieczenie hydropneumatyczne NONSTOP na gleby kamieniste

Pługi SERVO NOVA z zabezpieczeniem przeciwkamieniowym dają poczucie pewności, że praca zostanie wykonana bez przeszkód. Orka bez przestojów zapewnia wysoka wydajność pracy również na zakamienionych glebach. Hydrauliczne zabezpieczenie przeciw przeciążeniom z regulowaną siłą wyzwalania chroni pług przed uszkodzeniami. System ten ma bardzo korzystny przebieg wyzwalania siły. Przy ustalonym ciśnieniu następuje wyzwolenie zabezpieczenia po czym siła maleje(chroni to cały pług), aż do ominięcia przeszkody by następnie wzrastać aż do powrotu do pozycji wyjściowej. System idealny dla pewnego zagłębiania pługa na ciężkich i suchych glebach.

