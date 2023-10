Marka John Deere jak zwykle na Agro Show zaprezentowała bardzo efektowne stoisko. Wszyscy fani marki, a tych w Polsce nie brakuje, mogli z bliska zobaczyć największe i najmocniejsze sprzęty z „jelonkiem” na masce. Co nowego przygotowała amerykańska marka?

Nowości John Deere’a w tym sezonie nie są tak wielkogabarytowe jak ich flagowy kombajn X9. Przyszłość tkwi w szczegółach, a dokładnie w rolnictwie precyzyjnym, zbieraniu danych i urządzeniach poprawiających komfort oraz jakość pracy. W taki sposób można streścić nowości amerykańskiej marki na tegorocznym Agro Show.

Ekrany piątej generacji

Ciekawą premierą były wyświetlacze należące do rodziny G5. Nowy ekran G5Plus ma aż 12,8 cala, w rozdzielczości HD. Do wyświetlacza można podłączyć do 4 kamer zewnętrznych.

Wyświetlacza generacji piątej działają jeszcze szybciej i efektywniej, fot. K.Pawłowski

- Najważniejsza kwestia w nowych wyświetlaczach to o 35 proc. większy procesor, który poprawia szybkość pracy i responsywność. Całość działa jak dobry tablet czy iPad. Co jeszcze? Wyświetlacz ma więcej o 35 proc. efektywnego miejsca na ekranie, czyli możemy sobie zaprojektować dużo więcej stron na jednym ekranie. Np. możemy wyświetlić w tym samym momencie AutoTrac’a oraz informacje z Isobus maszyny pracującej z ciągnikiem – powiedział Bogdan Kazimierczak, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego, platformy MyJohnDeere.com i klientów kluczowych w firmie John Deere Polska.

O nowinkach z zakresu rolnictwa precyzyjnego opowiadał Bogdan Kazimierczak, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego, platformy MyJohnDeere.com i klientów kluczowych w firmie John Deere Polska, fot. K.Pawłowski

Wyświetlacze G5 i G5Plus różnią się rozdzielczością ekranu, ale także kwestią związaną z aktywacjami. Mniejszy ma w standardzie dokumentację, zmienne dawkowanie oraz łączność z JDLink. Większy model dodatkowo posiada kontrolę sekcji i system AutoTrac. Oczywiście oba mogą być doposażone o kolejne systemy i możliwości.

Bardzo ciekawą opcją jest AutoTrac TIM, który integruje sprawdzony system naprowadzania AutoTrac ze wszystkimi maszynami z systemem TIM (certyfikowanymi przez Fundację Elektroniki Przemysłu Rolniczego - AEF). W skrócie jest to możliwość pracy z maszynami innych marek za pomocą specjalnej przejściówki łączącej wyświetlacz John Deere z magistralą CAN bus np. Fendta, Claasa lub innej marki. Dzięki temu możemy wykorzystać oryginalny układ hydrauliczny do sterowania innymi maszynami.

Nowe odbiorniki StarFire 7000

Oczywiście w specjalnym pawilonie, w którym znajdowały się nowinki z zakresu rolnictwa precyzyjnego i automatyzacji nie mogło zabraknąć nowego odbiornika StarFire 7000.

- Nowy odbiornik to przede wszystkim możliwość korzystania z płatnego sygnału SF RPK. Mamy sygnał satelitarny skorygowany za pomocą stacji naziemnych (mobilne poprzez sieci komórkowe) czy poprzez stacje bazowe. W tej chwili korzystamy nie tylko z amerykańskiego systemu, ale także z systemów azjatyckich czy europejskich – powiedział Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska.

Odbiornik StarFire 7000, fot. K.Pawłowski

Czas aktywacji StarFire 7000 nie przekracza 8 minut, a jednocześnie dokładność RTK wynosi 2,5 cm i powtarzalnością pięcioletnią, czyli w ciągu pięciu lat wyznaczone linie naprowadzania i granice pól nie ulegną przesunięciu.

Nowości w John Deere Operations Center

Nowość na rok 2023 to system Data Sync Setup, który eliminuje czas spędzony na ręcznym tworzeniu i przesyłaniu plików konfiguracyjnych pomiędzy John Deere Operations Center a najnowszymi wyświetlaczami John Deere zamontowanymi w kabinie maszyny.

- Jeśli ktoś stworzył linię naprowadzania w ciągniku 6R to musiał potem wysłać ją do Operations Center, jeżeli chciał tą samą linię współdzielić z ciągnikiem 8R. Dzięki systemowi Data Sync Setup wszystkie informacje dotyczące pola, granic pól, linii naprowadzania, produktów (np. odmiany zbóż, środki ochrony roślin, nawozy) są synchronizowane między maszynami, które posiadają JDLink i wyświetlacz przynajmniej 4 generacji z najnowszym oprogramowaniem. W skrócie: jeśli utworzymy linię naprowadzania w jednym ciągniku, ona automatycznie pojawi się także w kombajnie czy innym ciągniku – poinstruował nas Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska.

Kolejną funkcją jest Auto Setup, który jest doskonale znany od lat, ale w tej chwili została ona zaktualizowana i teraz zadania, które są wysyłane do maszyn działają z większą skutecznością i automatyzacją.

W drugiej części relacji ze stoiska John Deere Polska pokażemy zagadnienia bliższe maszynom, czyli wspomnimy o pewnej nowości w ciągniku serii 7R, opiszemy jak działa czujnik HarvestLab 3000 oraz napiszemy kilka zdań o systemie See & Spray.