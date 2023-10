Małe kombajny z silnikami od 250 KM Deutz-Fahr unowocześnił kabinami z wyższych serii. Oprócz komfortu pracy dostępne są rozwiązania nawigacyjne do rolnictwa 4.0. fot. K.Pawłowski

Podczas targów w Bednarach odbyła się polska premiera kombajnu serii C6000, do którego zaimplementowano kabinę z wyższych, bardziej zaawansowanych serii maszyn Deutz-Fahr. Znajdziemy w niej m.in. rozwiązania cyfrowe do rolnictwa precyzyjnego.

Prezentowana seria kombajnów to maszyny, których moc zaczyna się od 250 KM. Teraz oprócz jazdy z nawigacją, w maszynie jest opcja elektrycznego sterowania klepiskiem. Wszystko przy wsparciu dodatkowych terminali i joysticka.

Nowe modele będą dostępne z turboseparatorem i bez. W nowej generacji C6000 zachowano sprawdzone systemy omłotu i separacji, koncepcję napędu, dystrybucję słomy i plew.

Ergonomiczna kabina w kombajnie

W nowych kombajnach jest zdecydowanie lepsza ergonomia kabiny, względem poprzednich roczników, w której zachowano panoramiczny widok.

Samo przeszklenie jest izolowane termicznie, a wewnątrz kabiny ma być bardzo cicho - izolowanie kabiny oraz montaż na czterech blokach ma dodatkowo redukować wibracje. Komfortu mają dodawać przyciemniane szyby.

Operator ma do dyspozycji funkcjonalny joystick przystosowany do większej ilości zadań. Wyciszona kabina ma w standardzie klimatyzację.

Premiery Deutz-Fahr podczas Agro Show 2023. fot. AdK

Dwa ciągniki Deutz-Fahr z nowymi skrzyniami biegów

Skrzynia RV-Shift, która weszła ostatnio do produkcji była stosowana w serii 6c – kompaktowych ciągnikach o mocy 120-140 KM. Teraz została przeniesiona do serii 6.4, które mają 130-150 KM oraz większy rozstaw osi. Ciągniki mają również oddzieloną kabinę od komory silnika, co zwiększyło ergonomię i komfort pracy.

Skrzynia biegów RV-Shift umożliwia jazdę z 20 biegami do przodu oraz 16 do tyłu i różni się od Power Shift przede wszystkim tym, że jest bardzo zbliżona w konstrukcji do skrzyni automatycznej bezstopniowej. Zmiana biegów odbywa się płynnie, jednak operator wciąż ma kontrolę nad dynamiką pracy.