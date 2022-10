AGCO Power, spadkobierca firmy Sisu Diesel, wprowadza na rynek zupełnie nową rodzinę jednostek wysokoprężnych, które przy okazji będą najbardziej neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla w historii firmy.

Kilka dni temu koncern AGCO Corp. pochwalił się zupełnie nową rodziną silników wysokoprężnych o nazwie Core. Nowe silniki zostały zaprojektowane z myślą o paliwach alternatywnych przyszłości. AGCO Power dostarczy nowe silniki przede wszystkim dla marek z własnego koncernu, takich jak Fendt, Valtra i Massey Ferguson, ale także do innych ciężkich maszyn.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla stało się wspólnym celem wszystkich producentów maszyn. Obecne silniki wysokoprężne AGCO Power są w pełni kompatybilne z odnawialnymi paliwami HVO, ale alternatywne paliwa przyszłości, takie jak wodór i gaz, wymagają silnika zaprojektowanego od podstaw.

Zatem przełomowe w nowej rodzinie silników Core jest to, że dzięki dalszemu rozwojowi będą one kompatybilne z paliwami przyszłości.

- Przyszłościowe paliwa alternatywne, takie jak wodór, etanol, metanol, biogaz, a także hybrydy elektryczne, stawiają nowe wymagania silnikom. Platforma silników Core została zaprojektowana tak, aby umożliwić korzystanie z paliw alternatywnych na dalszym etapie rozwoju — mówi Juha Tervala, dyrektor generalny AGCO Power.

Najczystsze na świecie silniki wysokoprężne

Cechą szczególną wszystkich obecnych silników AGCO Power jest to, że z dużym marginesem spełniają nawet najbardziej rygorystyczne normy emisji.

- Dzisiaj głównym wyzwaniem rozwoju produktu jest pozbycie się węgla kopalnego lub przynajmniej jego radykalna redukcja. W ciągu ostatnich kilku dekad udało nam się zredukować emisje najbardziej szkodliwych cząstek stałych i tlenku azotu do ułamka poziomu sprzed dekady - wyjaśnia Kari Aaltonen, dyrektor ds. technicznych AGCO Power.

Nie da się ukryć, że mimo ponad stuletniej eksploatacji, silniki wysokoprężne są nadal najbardziej praktyczną alternatywą w wielu zastosowaniach. Podczas gdy pojazdy elektryczne szturmem zdobywają klientów wśród osób poszukujących samochody osobowe, pojemność akumulatorów nie pozwala na stosowanie ich w pojazdach rolniczych takich jak traktory czy kombajny (z wyjątkiem najbardziej kompaktowych maszyn - poniżej 50 kW).

Wysoka gęstość energetyczna oleju napędowego i wysoka sprawność silników sprawiają, że technologia ta jest nadal bardzo konkurencyjna.

Silnik Core75 w nowym ciągniku Fendt 700 Vario Gen7

Pierwszym silnikiem w nowej gamie jest motor Core75. Jednostka 7,5-litrowa o mocy 223 kW (ok. 303 KM) może pochwalić się doskonałym momentem obrotowym, niskim zużyciem paliwa i niezawodnością. Po raz pierwszy zastosowano go w zupełnie nowym ciągniku Fendt 700 Vario Gen7.

Core75 firmy AGCO Power, fot. mat. prasowe

Przełomowe funkcje

- Konstruktorzy silników AGCO Power intensywnie współpracowali z inżynierami firmy Fendt, aby nowy silnik Core75 idealnie pasował do ciągnika Fendt 700 Vario Gen7. Charakteryzuje się on doskonałymi osiągami przy niskich prędkościach i doskonale pasuje do przekładni Fendt Vario. Innowacyjna konstrukcja silnika daje dodatkowe korzyści, takie jak lepszy promień skrętu i większy prześwit. Z niecierpliwością czekamy na przyszłe rozszerzenia platformy silników CORE dla maszyn Fendt — mówi Walter Wagner, wiceprezes i dyrektor zarządzający ds. badań, rozwoju i zakupów marki Fendt.

Silnik Core75 wejdzie do produkcji seryjnej w fabryce Linnavuori do końca 2022 r.

- AGCO Power Core75 zapewnia 1450 Nm momentu obrotowego, najwyższego w swojej klasie mocy. Silnik został zaprojektowany tak, aby oferować maksymalny moment obrotowy przy 1300 obr./min zamiast bardziej typowego 1500 obr./min. Koncepcja niskiej prędkości umożliwia obecnie najlepszą oszczędność paliwa na rynku w swojej klasie mocy – 188 g / kWh - mówi z dumą Kari Aaltonen.

AGCO Power Core75 otrzymał mniej części niż poprzednicy, co ma uczynić go bardziej wytrzymalszym. Uproszczona konstrukcja sprawia, że silnik jest bardziej niezawodny i łatwiejszy w obsłudze. Co ciekawe dzięki zaawansowanemu systemowi EAT (Emission Aftertreatment) AGCO Power CORE75 spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji bez konieczności stosowania układu EGR (Exhaust Gas Circulation).

Firma AGCO Power zaprezentuje nowy silnik podczas targów Bauma w Monachium w dniach 24-30 listopada 2022 r.