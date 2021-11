Prestiżowa nagroda dla prezesa Pronaru od Prezydenta RP

4 listopada podczas II części Kongresu 590 w Rzeszowie, prezes rady właścicieli Pronaru Sergiusz Martyniuk został uhonorowany prestiżową nagrodą indywidualną przyznawaną w ramach XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Otrzymana przez prezesa Martyniuka Nagroda Indywidualna jest przyznawana wyłącznie osobie wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki. W swoim wystąpieniu podczas gali prezydent nawiązywał do czerwcowej wizyty w firmie i podobnie jak wówczas nie szczędził ciepłych słów pod adresem Pronaru.



- Panie prezesie, byłem, widziałem, gratuluję i ogromnie dziękuję - mówił Andrzej Duda. - Pronar to wspaniały przykład, że nawet na terenie trudnym, gdzie przez całe lata nie było nawet dobrej drogi ekspresowej, można było dzięki pracy osobistej, pomysłowości i pracowitości mieszkających tam ludzi rozwinąć wspaniałą działalność, która wyznacza dziś jedną z najpotężniejszych firm w Polsce. Znanej i rozpoznawalnej praktycznie rzecz biorąc na całym świecie (....) Wierzę w to, że Pronar nadal będzie się dynamicznie rozwijał i cieszę się ogromnie, że mamy w Polsce firmę z tak wielkim potencjałem.

Prezydencka wizyta u największego w kraju producenta maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych nastąpiła wkrótce po otwarciu Centrum Wystawowego Pronaru w Siemiatyczach.

- W czasie rozmów z panem prezesem usłyszałem, że w pewnym momencie zrezygnował z promowania firmy i swoich produktów na targach na całym świecie, gdzie były ogromne koszty – wspominał prezydent Duda.

– Zdecydował się na zbudowanie własnego lotniska i zakup samolotów i dzięki temu, gdy ma poważnego klienta jest w stanie przywieźć go do siebie aby zobaczył jak produkujemy i obejrzał nasze fabryki. I to jest proszę państwa światowe podejście. Spojrzenie kogoś, kto w rozwoju swojej firmy widzi wielki rozmach. Jeszcze raz gratuluję i życzę, aby firma nadal rozwijała się tak dynamicznie.

Ideą prezydenckiej nagrody jest uhonorowanie wysiłku przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych. Nagrody wręczono w pięciu kategoriach głównych oraz dwóch kategoriach specjalnych.