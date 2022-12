6 grudnia to okazja, by zrobić upominek dla naszych milusińskich. Dla tych, którzy w tym roku szukają rolniczych inspiracji na mikołajki Farmer przygotował kilka propozycji.

Nasz lista propozycji jest raczej dla małych dzieci, choć znalazła się również i ta dla młodzieży. Jesteśmy pewni, że niektórych poniższych pomysłów przyniosą frajdę również dorosłym.

Bluza z traktorem

Dla starszaków, bez względu na płeć, zawsze przyda się coś praktycznego. Bawełniana bluza z kapturem oprócz tego, że jest wygodna i ciepła na pewno spodoba się tym, którzy są zafascynowani rolniczymi klasykami – na autorskim rysunku widnieje Model C-385A - pierwszy ciągnik z napędem na cztery koła wyprodukowany w Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus.

Bluza z traktorem Ursus C-385A. fot. Nikiniki

Cena: 149 zł

Puzzle Fendt

Kolejna propozycja to bezdyskusyjny klasyk, który ucieszy dzieci powyżej 5 roku życia, a obdarowujący może mieć podwójną satysfakcję z bycia rozsądnym Mikołajem – układanie puzzli ćwiczy pamięć wzrokową i uczy logicznego myślenia. Mają również bardzo korzystny wpływ na sprawność motoryki, co jest bardzo ważne u małych dzieci.

Puzzle Fendt. fot. AdK

Cena: ok. 35 zł

Traktor John Deere LEGO

Tej zabawki nie trzeba nikomu przedstawiać - LEGO Technic Traktor John Deere 9620R 4WD na pewno będzie trafionym upominkiem dla dzieci zafascynowanych ciągnikami. Zaprojektowany we współpracy z firmą John Deere traktor z przyczepą ma sporo realistycznych funkcji i będzie stanowić wyzwanie konstrukcyjne dla młodych budowniczych - modele LEGO Technic składają się z poruszających się mechanizmów.

LEGO John Deere. fot. LEGO

Cena : 129 zł

Metalowe modele maszyn Siku

Wiernie odzwierciedlające modele z metalu Siku to pojazdy zarówno do zabawy jak i do kolekcjonowania. Siku dostępne są w różnych skalach: od 1:32 do 1:87. Na zdjęciu kombajn Claas Lexion 770 ma wymiary 19x45x32cm. Model wykonany jest głównie z metalu, wyposażony w szereg funkcji: między innymi regulację wysokości hederu, otwierane klapy, ruchoma rura do wysypu zboża oraz wózek do transportu hederu.

Duży model Class Lexion. fot. Siku

Cena : duży model - 476.93 zł (wersje miniaturowe zaczynają się od 16 zł)

Encyklopedia gospodarstwa

Na liście prezentów mikołajkowych nie może zabraknąć pozycji edukacyjnej. Ogromna „kartonówka” która po rozłożeniu ma pół m długości zaciekawi nawet te maluchy przed 2 rokiem życia. Wielka księga poświęcona życiu i pracy w gospodarstwie. W tej książęce dużo się dzieje a duże, panoramiczne ilustracje i szczegółowe obrazki zachęcają do długiego oglądania.

Wielka Księga Gospodarstwa. fot. Wydawnictwo Sam

Cena: 44 zł

Lektura z humorem

Pełna humoru opowieść wielokrotnie nagradzanej autorki Justyny Bednarek, opowiada niezwykłe przygody pewnej rodziny i gromadki kur. To historia przedstawiająca Augustę, Hildegardę, Belkę i Żanetę, które pewnego dnia wskakują na tylny zderzak samochodu państwa Ogórków - to właśnie u nich odnajdą swój nowy dom.

książka Kury z grubej rury. fot. Słowne Książki

Cena: 25-43 zł