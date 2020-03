Problemy rynku maszyn rolniczych w dobie koronawirusa

Rok 2020 w handlu maszynami rozpoczął się optymistycznie. Jak wygląda sytuacja obecnie w obliczu pandemii koronawirusa i co będzie dalej z dostawami sprzętu i cenami maszyn? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do firmy New Holland.

W ciągu stycznia i lutego zarejestrowanych zostało niemal 1300 nowych ciągników, co daje ponad 40-proc. wzrost do analogicznego okresu w roku 2019. Liderem w sprzedaży pozostaje ciągle New Holland.

- Klienci New Holland w Polsce w ciągu 2 pierwszych miesiącach 2020 roku zarejestrowali 249 ciągników New Holland, co daje numer jeden i prawie 20 proc. w całkowitym udziale. W pierwszych 20 dniach marca natomiast zarejestrowano 139 ciągników NH, co daje udział w rynku na poziomie 22,4 proc. i pierwsze miejsce w Polsce. Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie i pamiętajcie, że jesteśmy z Wami w tych niełatwych dla nasz wszystkich chwilach. Dużo zdrowia! - mówi Łukasz Chęciński, dyrektor marketingu w firmie New Holland.

A jak wygląda sytuacja obecnie w dobie pandemii koronawirusa? Czy dostawy maszyn są zagrożone? Czy w kontekście słabnącej złotówki ceny już wzrosły? Jak pracują punkty dealerskie i serwisy? Zapraszamy na wywiad wideo.