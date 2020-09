Producent opon Alliance dostawcą roku koncernu AGCO

Spółka Alliance Tire Group Ltd., należąca do japońskiego przedsiębiorstwa Yokohama Rubber Corporation, została wybrana przez AGCO bezpośrednim dostawcą materiałów roku 2019.

Tytuł został przyznany w trakcie spotkania online zorganizowanego w tym roku dla dostawców amerykańskiego giganta. AGCO, czołowy producent maszyn rolniczych na świecie, docenił firmę Alliance za elastyczną, sprawną oraz przede wszystkim skuteczną współpracę w zakresie kosztów, dostosowywania się do potrzeb Amerykanów (m.in. poprzez zwiększenie wydajności zakładów produkcyjnych), zarządzania relacjami z klientami a także za innowacyjność produktów.

– AGCO polega na możliwościach wielu dostawców oferujących najbardziej niezawodne i wydajne rozwiązania rolnicze dealerom i rolnikom na całym świecie. Podczas naszego spotkania dla dostawców zorganizowanego w 2020 r. wyróżniamy tych, którzy dostarczają wyłącznie najwyższej jakości produkty, relacje i wartości – podkreślił John Shouse, menedżer ds. strategicznych zasobów w dziale osi, gąsienic, opon i kół.

– Wyjątkowe produkty oraz zdolność współpracy ATG, naszego bezpośredniego dostawcy materiałów roku 2019, pomogły AGCO oferować innowacyjne rozwiązania, które wyróżniają się na tle reszty firm z branży. Firma AGCO jest zaszczycona, że może oferować zrównoważone rozwiązania farmerom na całym świecie – kontynuował.

– Siewnik Fendt Momentum jest jednym z najnowszych rozwiązań technologicznych AGCO, które wpisuje się w ich misję karmienia świata. Uznając krytyczny wpływ wydajności opon na rozwój korzeni upraw i zbiory, AGCO zatrudniło wielu pracowników grupy ATG z całego świata do opracowania opon, które będą taką samą innowacją w dziedzinie sadzenia, jak sam siewnik. Opony Alliance VF charakteryzujące bardzo dużym ugięciem wraz systemem Load-Logic siewnika Momentum wywierają mniejszy nacisk na glebę, co pomaga uzyskać większe zbiory – dodał Shouse.

– Współpraca z klientami jest podstawą naszego podejścia biznesowego. Jesteśmy zaszczyceni, że zdobyliśmy uznanie za nasze zaangażowanie we współpracę z AGCO w zakresie pomocy w osiągnięciu ich celów na każdym poziomie od rozwoju produktu po zakupy i produkcję – powiedział z kolei Domenic Mazzola, wiceprezes działu inżynierii i sprzedaży OE Alliance Tire Americas. – Cenimy sobie nasze długofalowe relacje z AGCO, których to początki sięgają pionierskiej pracy nad oponami flotacyjnymi do pras belujących Hesston i trwają nadal w formie współpracy nad jednymi z najbardziej innowacyjnych produktów firmy jakim jest siewnik Fendt Momentum – skonkludował Mazzola.