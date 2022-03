Produkcja maszyn na Ukrainie. Są ostrzały, nie wszyscy produkują

Już osiem dni trwa wojna w Ukrainie i codziennie słyszymy o ostrzałach rakietowych i bombardowaniach różnych obiektów: wojskowych, przemysłowych oraz cywilnych. A jak mają się przy tym firmy produkujące sprzęt rolniczy?

Obawy mieliśmy m.in. co do firmy Zavod Kobzarenka, której główna siedziba i fabryka znajduje się w miasteczku Lipova Dolina, położonym w obwodzie sumskim. Sumy znajdują się we wschodniej części Ukrainy i jest to jedno z pierwszych miast do których Rosjanie skierowali większe siły i było poddane ostrzałowi.

Na szczęście jednak fabryka położona na zachód od miasta na razie jest nietknięta, ale produkcja częściowo wstrzymana. Jak powiedział nam Kacper Wieczorek z firmy Agromilka, która jest dystrybutorem maszyn różnych marek spoza naszych wschodnich granic, Kobzarenka próbuje kontynuować produkcję, ale jest to ciężkie do wykonania choćby ze względu na logistykę i trudny przepływ towarów.

W zakładach położonych w głąb kraju na razie sytuacja jest względnie spokojna, chociaż zaczynają być problemy z dostawami komponentów. W okolicach Czernichowa na północny-wschód od Kijowa sytuacja wygląda dość dobrze - wojska rosyjskie ominęły tamtejsze zakłady.

Atak na ukraińskie fabryki

Już w drugim dniu napaści Rosji na Ukrainę w ukraińskich mediach można było zobaczyć filmy z potężnego wybuchu i pożaru w Charkowskiej Fabryce Traktorów (HTZ). Jak wynika jednak z późniejszych doniesień, wybuch nie dotyczył samej fabryki, ale magazynów ropy. Strażacy zabezpieczyli budynki, a sam pożar po dłuższym czasie udało się ugasić.

Kultywator marki John Greaves, fot.kh

W wyniku bezpośredniego ostrzału ucierpiała natomiast fabryka maszyn rolniczych John Greaves położonej w m. Berdiańsk w obwodzie zaporoskim niedaleko Mariupola.

- Tam był duży atak. Zakład został ostrzelany, a pracownicy uciekli z fabryki - mówi Kacper Wieczorek. Z tego co wiem fabryka jest w złym stanie, na razie nie będzie produkcji - dodaje.

Lozova Machinery. Ukraiński producent z siedzibą w Charkowie, fot.kh

Łańcuchy dostaw maszyn z Rosji i Białorusi

Jak mówi Kacper Wieczorek, łańcuchy dostaw maszyn do Polski z Białorusi i Rosji są kontynuowane, choć np. bywają konwojowane już od Litwy ze względu na bezpieczeństwo tamtejszych przewoźników. Straszy się ich bowiem, że w Polsce może im grozić niebezpieczeństwo.

- Sami Rosjanie np. z okolic Petersburga często wstydzą się za sytuację jaka powstała i mówią, że to nie wina Rosjan, a jednego człowieka, który stracił kontakt z rzeczywistością i to wszystkim szkodzi - zauważa Wieczorek.

Ukraińskie firmy maszynowe będą produkować w Polsce?

- Ważna informacja jest taka, że podjęliśmy współpracę z zaprzyjaźnionymi fabrykami z Ukrainy i stwarzamy tutaj dla nich środowisko do przeniesienia produkcji do Polski - mówi Kacper Wieczorek.

Według niego, produkcja ma być przenoszona "na już", aby nie było większych przestojów w produkcji bo nie wiadomo ile czasu konflikt w Ukrainie potrwa.

- Zamówienia na sprzęt są tu w Polsce i innych krajach Unii, więc będziemy starali się przenieść część produkcji - mówi przedstawiciel Agromilki. Produkcja miałaby być lokowana w działających zakładach na terenie Polski.