FarmDroid zuzywa energię, którą sam wyprodukuje. Jego waga to 800-900 kg, w zależności od ilości sekcji, których może być nawet 12. fot. AdK

Duński autonomiczny robot polowy precyzyjnie sieje i odchwaszcza uprawy buraka, cebuli, rzepaku, jarmużu, sałaty a także ziół. Zasilany wyłącznie energią z paneli fotowoltaicznych ma być maszyną, której koszty eksploatacji są bliskie zeru.

To już drugi pojawiający się na Polskim rynku robot polowy pochodzący z Danii – pioniera w dziedzinie. W całość opatentowana konstrukcyjna pojawiła się na rynku dwa lata temu, choć jej pomysł zrodził się w głowach konstruktorów już 10 lat temu. Dziś najchętniej z FarmDroida korzystają Dania, Austria, Szwajcaria a nawet Skandynawia.

Jak działa autonomiczny robot rolniczy

Robot, aby mógł pracować potrzebuje wcześniej przygotowanej mapy, którą można stworzyć wykonując przejazdy ciągnikiem na danym polu. Robot raz zaprogramowany będzie pamiętać z dokładnością do centymetra, gdzie znajdują się nasiona. Dzięki temu, pieląc będzie omijał roślinę, wycinając jedynie chwasty dookoła niej.

Zasilanie agrobota ma być samowystarczalne - do przejazdu zużywa bieżąco produkowaną energię z paneli, a jej nadmiar magazynuje w akumulatorze. Jeżeli jest to wczesna wiosna lub późna jesień można doposażyć go w dodatkowe akumulatory ładowane w garażu.

Zwykle robot może pracować nieustannie z ok. 3- godzinną przerwą w nocy na regenerację. W tym roku w podczas majowego siania cebuli w Polsce, gdy dzień był dłuższy i bardziej słoneczny w pracował już 24 h. Pieląc poruszał się z prędkością 730m/h, w kapuście pekińskiej jeździł 900m/h – i to jest jego maksymalna prędkość.

Robot jest połączony z aplikacją, w której rolnik może monitorować przebieg pracy robota, a jeżeli pogorszą się warunki na polu zw. np. z opadami, robot da o tym znać.

Robot działa w 100 proc. z energii słonecznej. Panele potrafią wyprodukować jej nawet na 24 h nieustannej pracy. fot. AdK

Farmdroid posiada linki bezpieczeństwa chroniące maszynę przed najechaniem na przeszkodę - wówczas zatrzymuje się on i potrzebuje ingerencji człowieka, aby go odblokować do ponownej pracy.

Ile kosztuje robot polowy na panele

Czy to oznacza odłożenie motyk do lamusa? Tak, jeżeli gospodarstwo posiada środki na inwestycje rzędu 80 -100 tys. euro. Dobra wiadomość jest taka, że praca Farmdroida pozwala na prawie zerowe koszty eksploatacyjne - wymianie podlegają tylko mechaniczne elementy. Jego i tak konkurencyjna cena względem pozostałych robotów w tej chwili dostępnych na polskim rynku wynika m.in. z tego, że nie posiada on dodatkowych systemów np. rozpoznających chwasty - każdy system kamer spowodowałby wzrost jego ceny.