Na rynku coraz częściej pojawiają się podmioty świadczące usługi z zakresu mikrofiltracji oleju. Czy takie zabiegi faktycznie mają rację bytu?

Filtrowanie oleju nie jest wymysłem dzisiejszych czasów, bowiem z powodzeniem stosowano je już lata temu. Dzisiaj są wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi lub są w stanie wypożyczyć sprzęt służący do tego procesu. Ale czy to rzeczywiście ma sens? Teoretycznie wymieniając olej i filtry w danym układzie według zaleceń producenta maszyny, spełniamy warunki prawidłowej eksploatacji układu. O racjonalność takiego działania zapytaliśmy zatem niezależnego eksperta - naukowca z Politechniki Warszawskiej - prof. Zbigniewa Żebrowskiego.

Filtrowanie nowego oleju?

Zaskakujące jest to, że firmy świadczące tego typu usługi mikrofiltracji olejów stosują je nie tylko w przypadku sfatygowanych olejów, ale także w przypadku olejów fabrycznie nowych.

- Należy zacząć od tego, że oleje zalewane są do beczek, gdzie każda z nich może mieć inną historię i inną ilość przebytych cykli napełniania. To z kolei może skutkować tym, że w ich wnętrzu znajdziemy jakieś niepożądane drobinki. Sam proces napełniania też może generować wpadki jakościowe w tym zakresie. Z tego powodu ja wszędzie, gdzie miałem do czynienia z precyzyjną hydrauliką, obowiązkowo filtrowałem olej przed zalaniem go do układu – zaznacza Zbigniew Żebrowski – emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej.

Zdaniem naszego rozmówcy winowajcą nie są w tym wypadku producenci oleju, bowiem oni na ogół muszą spełniać liczne wymogi jakościowe, jednak po drodze dochodzi kwestia dostarczenia beczek, rozlania, czy finalnie dystrybucji oleju.

Układy precyzyjne wymagają filtrowania

Jak twierdzi nasz ekspert, filtrowania takie możemy pominąć w przypadku prymitywnych układów hydraulicznych, jak np. podnośnik samochodowy. W przypadku dużo bardziej rozbudowanych układów jest to jego zdaniem niemal obowiązek.

- Jestem zwolennikiem filtrowania oleju przed jego zalaniem we wszystkich precyzyjnych układach gdzie występują np. serwozawory, czy automatyka sterowania. Jest to na tyle niedroga praktyka, że naprawdę warto ją stosować, szczególnie gdy rozmawiamy o nowoczesnych maszynach wartych dziś nierzadko po kilkaset tys. zł – dodaje prof. Żebrowski.

Mikrofiltracja olejów może wydłużyć żywotność poszczególnych komponentów układu hydraulicznego fot. Facebook/Ad Moto

Dla niektórych wymówką może być to, iż filtrowanie jest procesem czasochłonnym.

- Ten proces jest co prawda czasochłonny, ale jestem przekonany, że każdy rolnik znajdzie moment, kiedy dana maszyna aktualnie nie jest wykorzystywana i może z powodzeniem być podpięta do agregatu filtrującego – twierdzi Zbigniew Żebrowski – naukowiec z Politechniki Warszawskiej.

Czysty olej, a żywotność układów hydraulicznych

Jak przekonują przedstawiciele branży, filtrowanie oleju może wydłużyć zarówno żywotność oleju, jak i poszczególnych elementów układu hydraulicznego. Jeśli bowiem cały układ będzie pracował na czystym oleju, to zdecydowanie spada wówczas ryzyko wystąpienia poważniejszych awarii.

Jak podkreśla ekspert, z biegiem czasu i przebiegu oleje tracą swoje właściwości, dlatego absolutną podstawą jest dokonywanie terminowych wymian oleju zgodnie z zaleceniami producenta, a dopiero w dalszej kolejności skupienie się na jego filtrowaniu. Samo filtrowanie bowiem nie przywróci olejowi inhibitorów i innych dodatków, które znajdują się w nowym oleju.

- Racjonalnym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie filtrowania oleju wraz z całym układem przed planowaną jego wymianą, a dopiero późniejsze zlanie oleju i zalanie układu nowym – podsumowuje Żebrowski.