Nieodwracalne zmiany klimatyczne przyniosły zachwianie w gospodarce wodnej. Ich skutki odczuwalne są szczególnie w rolnictwie. Opracowywany przez jednostki naukowo-badawcze projekt INOMEL ma pozwolić na precyzyjne i zrównoważone zarządzanie zasobami wody na gruntach rolnych.

Globalny skutek zmian klimatycznych jakim jest niski stan wód nie ominął Polski. Specjaliści mówią, że zasobów słodkiej wody mamy mniej niż w Egipcie. Taka sytuacja warunkowana jest przez występujące po sobie okresy suszy a następnie nadmierne nawodnienie. Powodują one spore komplikacje w rolnictwie, które związane są z dotrzymywaniem terminów, jakości i wielkości plonów i ostatecznie przekładają się na wyniki ekonomiczne gospodarstw.

O tym problemie i o bardzo dużej potrzebie rozwijania narzędzi odpowiadających na wyzwanie prawidłowego gospodarowania wodą na gruntach rolnych wiedzą instytucje naukowe. Stąd przez ostatnie 4 lata opracowywano projekt badawczo-wdrożeniowy INOMEL, którego celem było zaprojektowanie zintegrowanego systemu, który wspomagałby podejmowanie decyzji w sterowaniu wodą na obszarach rolniczych.

O Wynikach badań i potencjale inwestycji wodno-melioracyjnych w gospodarstwach rolnych opowiedział dr inż. Stanisław Minta z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. fot. mat. prasowe

W trakcie XVIII Konferencji Rolnictwa Precyzyjnego w Kamieniu Śląskim przedstawiono ogólne założenia i wyniki projektu, w tym: weryfikację prognoz meteorologicznych opracowanych dla rolnictwa, charakterystykę innowacyjnych urządzeń do pomiaru i regulacji natężenia poboru wody oraz hamowania jej odpływu z obiektów melioracyjnych.

W ramach projektu opracowane zostały innowacyjne urządzenia do pomiaru, regulacji natężenia poboru wody oraz hamujące odpływ z obiektów melioracyjnych. Na zdjęciu dr inż. Michał Napierała. fot. mat. prasowe

Bardzo ciekawym zagadnieniem poruszonym przez prelegentów konferencji, były opinie rolników na temat problemów związanych z wodą oraz zapotrzebowaniem na inwestycje odwodnień i nawodnień w ich gospodarstwach. Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej – bo aż prawie 70 proc. gospodarzy za główną przyczynę ogólnych problemów w naszym kraju, uznaje długoletni brak inwestycji w melioracje rolne oraz zły stan urządzeń technicznych. Natomiast na poziomie indywidualnych gospodarstw, 60 proc. rolników wskazuje, że główną przyczyną problemów wody w ich „fabrykach pod chmurką” jest nadmiar lub niedobór opadów.

Jedno z lekkich i tanich, odpornych na zniszczenia konstrukcji regulatorów piętrzenia wody w rowach i systemach drenarskich opracowane w projekcie INOMEL. fot. mat. prasowe

Jednocześnie wyniki tych badań potwierdziły dużą potrzebę inwestycyjną odczuwaną przez rolników w tym zakresie. Szczególnie tych, dotyczących urządzeń technicznych regulujących poziom wody w glebie, systemów nawodnień i infrastruktury drenarskiej.

Na projekt INOMEL składają się innowacje technologiczne, systemy monitoringu oraz prognozowanie i planowanie operacyjne działań melioracyjnych. Wszystkie te elementy mają się zazębiać i pozwolić na precyzyjne gospodarowanie wodą na gruntach rolnych.

INOMEL obejmuje również metodykę naziemnego monitoringu oraz krótkoterminowego prognozowania agro-hydro-meteorologicznego. fot. mat. prasowe

Do narzędzi jakie mają być wykorzystywane wymienia się naziemny monitoring do ustalania krótkoterminowych prognoz meteorologicznych, które wspomagać mają zdjęcia satelitarne lub informacje zbierane przez drony. Wszystko po to, aby móc wykorzystywać takie dane jak wilgotność gleby oraz jej zapasy w wodę, zużycie przez rośliny czy występujące lustra wody gruntowej na polach oraz stan wód w rowach, by na końcu móc realnie ocenić warunki oraz stan wzrostu i rozwoju roślin w obrębie gospodarstw.

Uczestnicy konferencji w tym rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele biznesu i administracji państwowej mieli okazję zapoznać się z wizualizacją modeli wybranych urządzeń technicznych uzyskanych przy projekcie INOMEL. Ich działanie objaśnił dr inż. Jerzy Koronczok fot. AdK

W ramach projektu opracowywano nowe, a także ulepszono dotychczasowe, metody i urządzenia do regulacji oraz natężenia wody w ujęciach, które mają być lekkie, tanie i odporne na zniszczenia.

Zaprezentowane rozwiązania są o tyle dogodne, że dotyczą poszczególnych pól czy obszarów rolniczych, a nie ogólnych melioracji czy dużych cieków wodnych. Są dedykowane dla rolników, którzy będą mogli je wykorzystać na swoich polach bez potrzeby uzyskania zgody na instalację i uwzględniania prawa wodnego.