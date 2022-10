Ostatnie tygodnie przyniosły dużo zmian w projekcie ciągnika Zduntrac. Do budowy ciągnika dołączyły kolejne firmy. Tymczasem w warsztacie trwają ostatnie "szlify" w dopasowaniu kabiny.

Mariusz Zdanowski - konstruktor i budowniczy Zduntraca, polskiego ciągnika na miarę XXI w. - jest bardzo zadowolony z wizyty na targach Agro Show. Wspólnie mogliśmy odwiedzić firmy, które dołączą się do projektu: Naglak, Rapitronics i Metal-Plast. Do tej pory Mariusz nie miał z nimi bezpośredniego kontaktu. W Bednarach udało się przeprowadzić konkretne rozmowy i ustalić wstępne terminy prac.

Firma Naglak ma wyposażyć kabinę Zduntraca. To bardzo ważne zadanie, bo o ile ze sprawami mechanicznymi Zdanowski świetnie sobie radzi, to w przypadku zabudowy kabiny prace są wykonywane na tworzywach sztucznych i innych materiałach, do których potrzebne jest doświadczenie i zupełnie inny sprzęt.

Rapitronics ma z kolei pomóc w kwestiach elektroniki: sterowania, wskaźników itp. Radosław Pietrzkowski z Rapitronics zaproponował wstępnie takie rozwiązania, jakich nie znajdzie się w żadnym innym ciągniku.

Z kolei Metal-Plast zadeklarował się do wykonania przedniego TUZ. To też niełatwe zadanie, bo budowa Zduntraca nie jest standardowa i potrzebne będzie wykonanie indywidualnego projektu wsporników.

Podczas Agro Show rozmawialiśmy też z firmą Horpol - polskim producentem oświetlenia, który wyraził duże zainteresowanie projektem.

Wizyta na Agro Show to też miłe spotkanie na stoisku Farmera, gdzie odbyła się rozmowa z twórcą Zduntraca i spotkanie z fanami projektu. Rozdaliśmy tam też koszulki z wizualizacją ciągnika.

Tymczasem w warsztacie, naładowany pozytywną energią po targach Mariusz Zdanowski, wziął się ostro za dopasowanie i montaż kabiny. Ciekawostką są też obciążniki dostarczone z firmy Agrocast do kół z Pronar Wheels, które Mariusz dodatkowo spersonalizował. Jak to wszystko wygląda? Zobaczcie sami.