Przy Zduntracu prace trwają nieustannie Do projektu dołączyła kolejna firma: Rapitronic, która popracuje nad elementami sterowania "Ursusem na miarę XXI w." Ma być nowocześnie i komfortowo, co nie oznacza że wykonanie będzie proste...

W ostatnim czasie zakład Agro-Mechanika w Borkach-Kosach odwiedził właściciel firmy Rapitronic - Radosław Pietrzkowski. Wstępne ustalenia co do współpracy przy Zduntracu były już poczynione podczas targów Agro Show 2022, które były również okazją do spotkania się z twórcą maszyny na stoisku Farmera.

Rapitronic to polska firma, która produkuje i oferuje rolnikom różnego rodzaju "wsparcie elektroniczne", m.in. sterowniki, monitory, nawigacje, elementy sterowania podnośnikami (EHR), itp.

Koncepcja ciągnika i duże wyzwanie: skrzynia biegów

Podczas wizyty w zakładzie, Mariusz Zdanowski - konstruktor i wykonawca projektu Zduntrac, przedstawił Radosławowi Pietrzkowskiemu założenia, do jakich dąży przy budowie ciągnika. Przedstawiciel Rapitronica dokładnie zapoznał się z konstrukcją ciągnika, aby zdobyć rozeznanie co do możliwości zastosowania rozwiązań związanych ze sterowaniem.

- Największym wyzwaniem będzie stworzenie sterowania skrzynią. Żeby to wszystko dobrze działało, to może być większe wyzwanie niż cała hydraulika - powiedział Mariusz Zdanowski.

"W teorii wygląda to dość prosto"

- Wychodzę z założenia, że jak będzie dobra mechanika, to u mnie będzie prosto. Natomiast jeśli mechanicznie będzie to zrobione "na tyle o ile", to... będziemy mieli obaj problemy - zauważył Pietrzkowski.

- Wzoruję się na ciągnikach zachodnich. Nie wprowadzam czegoś, co nie było sprawdzone - odparł na to konstruktor Zduntraca i opowiedział dalej o założeniach związanych ze skrzynią biegów.

- Będzie ciężko... - powiedział Pietrzkowski i obydwa Panowie szczegółowo zaczęli omawiać możliwości sterowania przekładnią. Wywiązała się bardzo ciekawa i twórcza dyskusja, z której na prawdę może wyniknąć coś ciekawego. Sterowanie w pełni elektroniczne? Czy może lepiej jest zastosować kilka dźwigni?