Mariusza Zdanowskiego i jego projekt ciągnika Zduntrac - Ursusa na miarę XXI w., który wspieramy, chyba wszyscy znacie... przynajmniej z Internetu. Targi Agro Show będą okazją do spotkania się konstruktorem i budowniczym pojazdu - zapraszamy na stoisko Farmera.

Tegoroczne targi Agro Show będą pod wieloma względami wyjątkowe. Redakcja Farmera również przygotowała dla Was szereg atrakcji. Jedną z nich, będzie możliwość spotkania się na naszym stoisku ze znanym wam mechanikiem, youtuberem - konstruktorem i budowniczym ciągnika Zduntrac, czyli Mariuszem Zdanowskim.

Jako redakcja Farmera wspieramy projekt budowy Zduntraca. Na bieżąco relacjonujemy też postępy prac warsztatu Mariusza.

Mariusz Zdanowski jest bardzo zajętym człowiekiem. Traktory stoją w kolejce do warsztatu Agro-Mechanika, a on w weekendy i późnymi wieczorami pracuje jeszcze nad Zduntrac-em. A co dopiero przyjazd na oddalone o 400 km targi Agro Show...!

Jednak udało się. Z Mariuszem spotykamy się na stoisku Farmera podczas targów Agro Show - w sobotę 24 września o godz. 11.00. Spotkanie poprowadzi red. Karol Hołownia. Mariusz opowie o postępie prac przy Zduntracu, o tym co się udało, a czego na razie nie udało się zrobić, jakie innowacje znajdą się w pojeździe, dlaczego jest tak a nie inaczej...

Z resztą - o wszystko co zechcecie będziecie mogli zapytać konstruktora sami. Sugestie też mile widziane. To spotkanie dla Was. Dla najbardziej aktywnych fanów Zduntraca najprawdopodobniej będziemy już mieli trochę ciekawych podarków! Oprócz tego na naszym stoisku szereg innych atrakcji.

Zatem zanotujcie: sobota 24 IX, stoisko Farmera nr 315, sektor E (droga dla zwiedzających nr 3).