Projekt Zduntrac – prace przy hydraulice i miła niespodzianka dla warsztatu

Kilka dni temu do serwisu Agro-Mechanika dotarła giętarka do rurek Voss z firmy Kramp. Narzędzie już jest w użyciu - pozwoli na profesjonalne ukształtowanie i dopasowanie rurek układu hydraulicznego Zduntraca.

Mariusz Zdanowski bierze się do kolejnego etapu prac przy Ursusie C-360 Zduntrac - dopasowania rurek układu hydraulicznego ciągnika. Pomocne w tym będzie narzędzie, które udało się nam dostarczyć przy współpracy z firmą Kramp .

Giętarka do rur Voss już jest w użyciu. Mariusz Zdanowski profiluje docelowe rurki i wykonuje wzorniki dla grubszych ruch i chwali urządzenie.

- Urządzenie jest masywne, wykonane z grubych materiałów, więc nie boję się, że się połamie. Zagniatanie idzie bardzo ładnie, rolki są świetnie wyprofilowane. Można giąć w obydwie strony i jest skala z kątem gięcia. Że też wcześniej nie miałem takiego urządzenia w warsztacie - mówi mechanik.

Jak wygląda praca urządzeniem i co udało się zrobić - to wszystko zobaczycie na poniższym filmie z kanału YT Mariusza Zdanowskiego. Jednocześnie zachęcamy inne firmy do współpracy przy projekcie - każda pomoc się przyda.

