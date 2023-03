Na jakim etapie jest projekt Zduntraca - Ursusa C-360 na miarę XXI w., co się dzieje obecnie, jakie są kolejne wyzwania...? A może macie własne pytania, czy sugestie, którymi chcielibyście podzielić się z konstruktorem ciągnika? Będzie ku temu bezpośrednia okazja - na targach Agrotech.

Projekt ciągnika Zduntrac tworzonego przez Mariusza Zdanowskiego cieszy się wśród Was bardzo dużym zainteresowaniem. Każdą relację z warsztatu oglądają dziesiątki tysięcy osób. Nic dziwnego, bo projekt jest wyjątkowy - od podstaw powstaje nowy ciągnik, co prawda w dużej mierze bazujący na Ursusie C-360, ale tak na prawdę to trudno doszukać się podobieństw, bo konstruktor maszyny celuje w pojazd, który nie będzie odbiegał nowoczesnym ciągnikom produkowanym dzisiaj seryjnie, a być może w niektórych kwestiach będzie je przewyższał.

Postępy w pracy nad Zduntrac'em relacjonujemy na bieżąco w specjalnym serwisie.

Maszyna nie jest tworzona na wyścigi, do bicia rekordów siły, prędkości czy ilości decybeli. Wyróżnia go to, że ma to być ciągnik użytkowy, do pracy, który sprosta typowym dla dzisiejszych czasów wymaganiom sprzętu towarzyszącego i nie "zagotuje się" po godzinie pracy.

Jak temu sprostać? Dowiedzcie się sami.

O Zduntracu i nie tylko - na stoisku Farmera podczas targów Agrotech

Targi Agrotech w Kielcach będą okazją do spotkania się z twórcą ciągnika - Mariuszem Zdanowskim na stoisku Farmera.

Kiedy?

w niedzielę 19 marca,

o godz. 11.00 ,

na stoisku Farmera (hala E, stoisko nr 16).

Spotkanie rozpocznie Karol Hołownia, redaktor działu Technika rolnicza Farmera. Po wprowadzeniu i nakreśleniu bieżącego etapu projektu i kolejnych wyzwań, obecni na spotkaniu będą mogli włączyć się do dyskusji nt. projektu, zadawać pytania, a także skorzystać z fachowej wiedzy mechanika także na inne tematy, np. dotyczące waszych maszyn.

Podobne spotkanie organizowaliśmy już podczas targów Agro Show 2022, na które przyszło wiele osób, a Mariusz nie mógł się oderwać od rozmów z Wami.

Uwaga! Dla najbardziej aktywnych podczas spotkania fanów projektu Zduntrac, będziemy mieli do rozdania wyjątkowe koszulki z wizualizacją ciągnika.

Rozmowy przy kawie - zapraszamy

A na naszym stoisku jak zwykle znajdziecie ofertę naszego wydawnictwa, ale też dziennikarzy, z którymi będziecie mogli porozmawiać o tym, co wam "leży na wątrobie", a może czymś chcielibyście się pochwalić?

Oczywiście zapraszamy. Jak zwykle serwujemy pyszną kawę, ale oprócz tego będziecie mogli np. zakręcić kołem fortuny i wygrać cenne nagrody.