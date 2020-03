Promocja na części zamienne Pöttingera

Z myślą o właścicielach nieco starszych maszyn austriacki producent przygotował specjalną ofertą na zakup części zamiennych.

Akcja promocyjna skierowana jest do posiadaczy maszyn Pöttinger wyprodukowanych przed rokiem 2000.

W ramach promocji klienci mogą uzyskać rabat w wysokości 10 proc. na zakup części do starych maszyn. Akcja została ograniczona w czasie i potrwa od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. Jest to zatem dobra okazja do przeprowadzenia przedsezonowego serwisu taniej niż zawsze.

Rabat będzie dostępny wyłącznie w punktach sprzedaży włączonych w akcję.