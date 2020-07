Promują bezpieczeństwo podczas prac rolniczych

„Pracuj bezpiecznie z Cynkometem. Bezpieczne wakacje 2020” – takie jest hasło i cel internetowej promocji „Rozdanie”, zorganizowanej przez producenta maszyn rolniczych z Czarnej Białostockiej. Zachętą do przestrzegania zasad BHP są nagrody.

- Chcemy w ten symboliczny sposób zwrócić uwagę rolników na ważny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo podczas prac polowych z wykorzystaniem maszyn rolniczych – mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu.

– To szczególnie istotne podczas wakacji, kiedy ilość niebezpiecznych sytuacji i wypadków w rolnictwie znacząco rośnie. Mamy nadzieję, że przedmioty, które rozdajemy przy okazji promocji w zamian za kilkusekundowy film lub zdjęcia z naszymi maszyn, zwiększą poczucie bezpieczeństwa ich użytkowników.

Jak podkreśla szef firmy, kwestie bezpieczeństwa mają pierwszorzędne znaczenie w działalności Cynkometu.

- W procesie produkcyjnym bardzo skrupulatnie sprawdzamy wszystkie elementy, związane z ochroną użytkowników naszych maszyn – podkreśla Mariusz Dąbrowski. – Dbamy o to, by wszystkie elementy i podzespoły spełniały wszelkie normy bezpieczeństwa, zgodnie z Dyrektywą Maszynową i innymi wymogami, jakie trzeba spełnić podczas projektowania, wykonania i dopuszczenia maszyny do użytkowania.

Aby wziąć udział w promocji należy zamieścić na swoim koncie na Facebooku lub Instagramie amatorskie zdjęcie lub krótki film z maszynami Cynkometu, podczas prac rolniczych. Publikacje trzeba oznaczyć znacznikiem @Cynkomet i hasztagami #cynkomet i #bezpiecznycynkomet.

W zamian uczestnicy rozdania otrzymają od Cynkometu praktyczne nagrody – kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, apteczki czy odblaski dla dzieci.

Szczegóły i regulamin promocji dostępne są na firmowej stronie producenta.