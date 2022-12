Zaledwie pół roku po uruchomieniu nowej hali produkcyjnej w Siemiatyczach Pronar nie zwalnia tempa i otwiera kolejne hale i to aż trzy. Tym razem w Narwi, gdzie mieści się również siedziba główna firmy. Jaki był cel ich budowy?

Oddane do użytku nowe hale mają zwiększyć moce produkcyjne firmy, a w konsekwencji umocnić pozycję marki zarówno w Polsce, jak i w ponad 80. innych krajach, gdzie Pronar eksportuje swoje maszyny i komponenty. Przybędzie też nowych miejsc pracy.

Pronar nie zwalnia tempa

Nowe hale uroczyście otwarto w poniedziałek (12.12.2022). Wśród licznych gości obecny był Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk w swoim wystąpieniu nawiązywał do ogromnego kapitału ludzkiego, jakim są ludzie tworzący firmę. Podkreślał również, że w dzisiejszym świecie niesamowicie ważna jest zdolność przedsiębiorstw do opracowywania i wdrażania innowacji.

- Małe firmy, które mają obecnie problem z utrzymaniem się, nie tworzą tego co my - podkreślał Sergiusz Martyniuk, prezes Rady Właścicieli Pronaru.

W nowo powstałych halach pracę łącznie znajdzie blisko 200 osób fot. mat. prasowe

- One nie wprowadzają innowacji. My tworzymy duże projekty, a dziś nauka kieruje się ku cyfryzacji i my musimy za tym podążać. Dlatego budujemy też nowy budynek administracyjny, gdzie będą mogli rozwijać się wszyscy wprowadzający te innowacje, bez konieczności wyjazdu za granicę - dodaje Martyniuk.

Trzy nowe hale Pronaru

W pierwszej z otwartych hal, stanowiącej część Fabryki Nr. 1, będą powstawały elementy z tworzyw sztucznych na bazie poliestrów. Są to między innymi elementy składowe produkowanych już przez firmę rozwiązań, a także elementy główne, jak np. zbiorniki wozów asenizacyjnych.

Druga z hal została przeznaczona do produkcji maszyn do zbioru zielonek i organizacyjnie jest częścią Fabryki w Strabli, która istnieje od 2008 r. Dzięki zwiększeniu powierzchni całego zakładu, Pronar zintensyfikuje produkcję wielkogabarytowych maszyn zielonkowych, wśród których są m.in. ponad 10-metrowe kosiarki dyskowe, czy jedyne jak dotąd produkowane w Polsce czterokaruzelowe zgrabiarki.

Trzecia z hal to zupełnie nowy zakład produkcyjny (Fabryka nr. 4 w Narwi), gdzie będą powstawały nieprodukowane dotąd przez nią komponenty – elektryczne wiązki kablowe.

Znajdą one zastosowanie w maszynach Pronaru (rolniczych, komunalnych i recyklingowych), a także będą oferowane podmiotom na rynku krajowym i zagranicznym. Podobnie jak osie, układy jezdne, elementy hydrauliki i pneumatyki czy koła tarczowe, które firma z Narwi regularnie dostarcza największym światowym koncernom.

Wzrośnie zatrudnienie

W nowo powstałych halach pracę łącznie znajdzie blisko 200 osób. Dołączą one do liczącej już ponad 3 tys. osób firmowej kadry, co umocni pozycję Pronaru na czele największych pracodawców w woj. podlaskim. Nowe etaty przewidziane są także po zakończeniu kolejnej inwestycji – w budynku administracyjnym powstającym obok siedziby głównej w Narwi.

Ponad 30. pracowników Pronaru zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Honorową

Wartym odnotowania akcentem, szczególnie ważnym dla ponad trzydziestu pracowników Pronaru, było ich uhonorowanie Medalami za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Z ust wręczających medale wiceministra i wojewody padło wiele słów uznania dla zarządu i pracowników firmy.