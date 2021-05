Pronar otwiera własne centrum wystawowe

Pronar otworzył przy fabryce w Siematyczach Centrum Wystawowe. Zamiast jeździć na różnego rodzaju wystawy zagraniczne, firma chce zapraszać gości do siebie i tu prezentować asortyment i możliwości produkcyjne.

14 maja 2021 r. zapisze się dla Pronaru pamiętną datą otwarcia Centrum Wystawowego w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 41 przy istniejącej od kilku lat fabryce maszyn komunalnych i do recyklingu. Centrum Wystawowe tworzą dwie duże hale, oraz znaczna część przyzakładowego, 10-hektarowego placu. W halach będzie prezentowany asortyment produktów Pronaru, w tym np. kluczowe elementy maszyn czy linii technologicznych, a na placu mają się znaleźć stanowiska testowe m.in. dla maszyn służących do recyklingu odpadów czy np. kruszarki budowlane.

Otwarcie Centrum Wystawowego Pronar, fot.kh

- Do tej pory jeździliśmy na wystawy do Hanoweru, Monachium Bolonii, czy Paryża. Tam musieliśmy wieźć sprzęt i płacić grube pieniądze za udział – 4-5 mln zł rocznie. Dlatego zrodziła nam się myśl, aby do wystaw podejść innowacyjnie, na skalę Europy i świata – powiedział Sergiusz Martyniuk, prezes rady właścicieli Pronaru podczas uroczystego otwarcia centrum wystawowego.

- Myśleliśmy już o tym kilka lat wstecz. Najpierw wybudowaliśmy lotnisko, a potem kupiliśmy samoloty komunikacyjne. To wszystko kosztowało, ale myśl była jedna: nie jechać do Niemiec czy Paryża, ale przywozić gości zainteresowanych sprzętem i pokazać go w jednym miejscu, tutaj u nas. To wystawa innowacyjna, która ma na celu sprzedaż swojego towaru w sposób inny jak zwykle. I uważam, że realizacja tego celu została rozpoczęta. To jest początek tej drogi. Pokazujemy halę w której można oglądać maszyny i plac, na którym będzie można obejrzeć jego pracę – dodał Martyniuk

Jednocześnie szef Pronaru kilkakrotnie podkreślił, jak firma kładzie duży nacisk na innowacyjność i rozwój najnowszych technologii w swojej ofercie produktowej. Bardzo duże wrażenie robi m.in. sprzęt do recyklingu odpadów, w tym linie do rozdrabniania, przesiewania i oddzielania frakcji, sortowania wykorzystujące np. czujniki optyczne i elektromagnesy, z których można budować zarówno niewielkie jak i potężne i kompleksowe rozwiązania.

Pronar ma w ofercie coraz więcej maszyn do recyklingu, fot.kh

Coraz szersza oferta dotyczy również dużych maszyn budowlanych, takich jak kruszarki do betonu. Podczas wystawy można było też zobaczyć największe rębaki do drewna.

- Wszyscy mamy być prawo dumni z tego, że w Polsce, tutaj w Siemiatyczach, powstała tak nowoczesna firma, tak skutecznie i dynamicznie podbijająca światowe rynki jaką jest firma Pronar – powiedział obecny podczas otwarcia Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

- Polscy przedsiębiorcy, ludzie tacy jak Sergiusz Martyniuk, są prawdziwymi bohaterami naszych czasów. Życzyłbym sobie i życzyłbym nam wszystkim, aby cała polska gospodarka rozwijała się tak jak Pronar – zaznaczył wicepremier Gowin.

Podczas otwarcia Centrum Wystawowego Pronaru wzięli też udział m.in.: Bohgdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Artur Kosicki, marszałek woj. podlaskiego, Stanisław Derehajło i Marek Olbryś, wicemarszałkowie woj. podlaskiego, Marek Bobel, starosta Siemiatycz, Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Waldemar Szczęsny, dyrektor podlaskiego OR ARiMR oraz prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Z rąk Jarosława Gowina, prezes Sergiusz Martyniuk otrzymał odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkunastu pracownikom Pronaru, na wniosek wojewody podlaskiego wręczono medale za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Na wniosek ministra rolnictwa wręczone zostały też odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Wydarzenie było też okazją do przekazania przyczepy rolniczej zwycięzcy konkursu „Jeśli przyczepa to Pronar”.

Z rąk Jarosława Gowina, prezes Sergiusz Martyniuk otrzymał odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, fot.kh

Firma Pronar dysponuje w sumie 8 fabrykami. Trzy znajdują się przy głównej siedzibie firmy w Narwi. Kolejne są zlokalizowane w: Narewce, Strabli, Hajnówce, Białymstoku i Siemiatyczach.

Pronar zatrudnia w sumie niemal 2700 pracowników. Miesięczne zużycie stali sięga 10 tys. ton, a produkty są eksportowane do ok. 80 krajów.

W ofercie znajduje się sprzęt rolniczy (przyczepy, wozy paszowe, maszyny zielonkowe, ciągniki i ładowacze czołowe), maszyny do recyklingu oraz szeroki asortyment techniki komunalnej. Szczególne miejsce zajmuje dział produkcji felg – w tej dziedzinie firma jest drugą największą na świecie. Podlaski producent ma też hurtownie paliw i prowadzi sprzedaż wyrobów hutniczych.