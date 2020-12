Pronar - tu podwyżek cen ma nie być, a może nawet będą obniżki

Wielu producentów już podniosło bądź zapowiedziało podwyżki cen sprzętu rolniczego. Tymczasem Pronar zapewnia, że "pozostając pewnym partnerem polskich rolników" nie podniesie cen, a przy niektórych maszynach może nawet je obniży. Nie zabraknie przy tym inwestycji.

Producent z Narwii zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na rynku, firma nie tylko płynnie realizuje zamówienia, ale też bez przeszkód kontynuuje zaplanowane inwestycje. W przyszłym roku swoją premierę będzie miało kilkanaście nowych modeli maszyn, a w produkcji kół tarczowych spółka zamierza awansować na pozycję światowego wicelidera.

Bez podwyżek cen

Co ciekawe, decyzją zarządu spółki, nie będzie podnoszenia cen w nowym sezonie. To z pewnością ucieszy klientów Pronaru.

- Obserwując obecną sytuację, postanowiliśmy zrobić wszystko co możliwe, żeby maksymalnie obniżyć koszty wytwarzania wyrobów przeznaczonych dla polskiego rolnictwa i - mimo wyższych kosztów niektórych składników produkcji - nie podnosić cen maszyn i przyczep, a jeśli to będzie możliwe, nawet je w niektórych przypadkach obniżyć - zadeklarował Sergiusz Martyniuk, prezes Rady Właścicieli Pronaru.

- Zmniejszenie kosztów zamierzamy osiągnąć poprzez poszerzenie skali produkcji oraz jej dalszą automatyzację. Wzrost produkcji spowoduje rozłożenie kosztów stałych na większą liczbę wyrobów, a tym samym obniżenie kosztów jednostkowych - dodał prezes.

Strategia oparta o samowystarczalność

Jak mówią przedstawiciele firmy, kluczem do takiego stanu rzeczy są strategiczne decyzje spółki sprzed wielu lat. W ich efekcie kluczowe komponenty maszyn oznaczonych charakterystycznym logo z trzema wektorami wytwarzane są od lat w fabrykach Pronaru. Konsekwentne nastawienie na produkcyjną samowystarczalność uczyniło z firmy nie tylko unikat w dobie przedsiębiorstw korzystających z rozproszonych sieci dostaw, ale też dało skuteczną ochronę na wypadek przerwania ich łańcuchów.

„Elementy hydrauliczne, pneumatyczne, profile burtowe, osie oraz felgi i koła powstają w fabrykach firmy. Jeśli do tego dodać utworzenie buforowych składów stali (Pronar ma jej własną hurtownię) to w efekcie otrzymujemy wiarygodne zobowiązanie, że to, co zostanie zamówione, będzie dostarczone na czas” – czytamy w komunikacie spółki.

- Jako producent maszyn i komponentów jesteśmy w pełni świadomi, że ich końcowi odbiorcy reprezentują branże, które nie mogą tolerować dłuższych przestojów - mówi Marcin Nowotka, dyrektor ds. handlu i marketingu Pronaru.

- Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, ciągłości usług komunalnych i przetwarzanie odpadów wymagają nieprzerwanego dopływu maszyn i urządzeń służących usprawnieniu tych procesów. Równie silne zobowiązanie odczuwamy wobec wytwórców wykorzystujących w swej działalności elementy pneumatyki i hydrauliki, profili burtowych czy też kół tarczowych naszej produkcji – dodaje Nowotka.

Firma nieustannie pracuje nad wdrażaniem nowych produktów i modernizacją już istniejących. Zespół liczący blisko 200 inżynierów i konstruktorów wspiera w tym zakresie własne Centrum Badawczo-Rozwojowe. W połączeniu z tak potężną bazą produkcyjną pozwala to na zachowanie ugruntowanej od lat pozycji krajowego lidera sektora recyklingowego, komunalnego i maszyn rolniczych, który eksportuje swoje rozwiązania do ponad 70 krajów świata.

Nowości Pronaru na 2021 r.

Z rozwiązań dedykowanych rolnikom w przyszłym sezonie pojawią się nowe modele maszyn do zbioru zielonki, w tym m.in. szeroka na 10,5 m dwustronna kosiarka dyskowa (PDD 1050) oraz czterowirnikowa zgrabiarka karuzelowa (ZKP1400). Wszystkie modele kosiarek, zgrabiarek i przetrząsaczy będą też sukcesywnie pojawiały się w nowej kolorystyce.

Nowość - zgrabiarka czterokaruzelowa ZKP1400, fot. Pronar

O kolejne modele ma powiększyć się też lista oferowanych przyczep, już dziś obejmująca ponad 130 pozycji. Z tak bogatą ofertą Pronar jest od wielu lat niekwestionowanym liderem rynku przyczep rolniczych w kraju (wg. danych nt. rejestracji w CEPiK) oraz drugą najchętniej wybieraną marką przez farmerów na bardzo wymagającym rynku niemieckim (dane Kraftfahrt-Bundesamt).

Przyczepy dwuosiowe na placu fabrycznym, fot. Pronar

Przyszłoroczne plany spółki obejmują m.in. wprowadzenie na rynek nowych modeli skorupowych o kilkunastotonowej ładowności, seryjną produkcję dwuosiowej przyczepy paletowej PT612L oraz rynkową premierę niskopodwoziowych maszyn z serii RC. Pojawi się też model T900XL o imponującej pojemności, która z nadstawami wyniesie blisko 60 m3. Doposażona w dedykowany adapter, maszyna będzie też mogła pełnić rolę rozrzutnika.

Swoje premiery w 2021 będą też miały nowoczesne maszyny recyklingowe.

Imponująca linia do produkcji kół

Bez zakłóceń przebiegają też inwestycje w samej firmie, na czele z najbardziej imponującą, zupełnie nową linią do produkcji kół i felg. Jej kluczowymi elementami są dwie prasy hydrauliczne o unikatowych parametrach nacisku - 3 i 5 tys. ton, które będzie obsługiwał specjalny robot zaprojektowany przez pracujących w firmie inżynierów z Działu Techniki i Rozwoju. Po uruchomieniu nowa linia pozwoli firmie wejść na rynek kół i felg do najcięższych maszyn budowlanych i w konsekwencji przesunięcie się z trzeciej na drugą pozycję wśród producentów kół do maszyn wolnobieżnych na świecie.

Swoją pozycję lidera maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych Pronar zamierza również potwierdzić poprzez nowatorski sposób ich prezentacji. Założeniem związanej z tym inwestycji jest nie tylko ekspozycja, ale również dynamiczne pokazy pracy poszczególnych modeli. W najbliższych miesiącach powstanie hala, gdzie eksponowane będą m.in. komponenty Pronaru, szczegółowe modele 3D maszyn rolniczych i recyklingowych, a także makiety linii sortowniczych. W efekcie firma zyska możliwość pełnej prezentacji oferty niezależnie od obecnych ograniczeń związanych z organizacją imprez targowych.