Pronar z nowościami w zakresie maszyn do zielonek

Pronar zaprezentował dwie nowości w gamie maszyn zielonkarskich. Są nimi zgrabiarka czterokaruzelowa ZKP1400 oraz dwustronne kosiarki dyskowe PDD1050 i PDD1050C .

Obie z nowości maszynowych Pronaru adresowane są do właścicieli gospodarstw o dużym areale użytków zielonych, gdzie wydajność jest podstawowym kryterium doboru sprzętu.

Czas na zmiany

W tym roku Pronar postanowił zmienić kolorystykę oraz oznakowanie swoich maszyn przeznaczonych do pracy na użytkach zielonych. Oprócz tego, wiele z modeli zostało zmodernizowanych technicznie.

- Zmieniona kolorystyka i oznaczenia maszyn to nasz ukłon w stronę tych użytkowników, którzy doceniają nie tylko walory funkcjonalne, ale też estetyczne produktów – mówi Marcin Nowotka, dyrektor ds. handlu i marketingu Pronaru.

Nowe kosiarki

Kosiarki dyskowe PDD1050 oraz PDD1050C (ze spulchniaczem pokosu) mogą zostać stosowane równolegle z kosiarką przednią i osiągną wówczas nawet 10,5 m szerokości roboczej. Producent zapewnia, że do współpracy z takim zestawem niezbędny będzie ciągnik o mocy powyżej 200 KM, a w przypadku modelu ze spulchniaczem palcowym powyżej 250 KM.

Zespoły tnące nowych kosiarek wyposażono w dziewięciodyskowe wytrzymałe listwy Pronar, które są zawieszone na teleskopowych ramionach nośnych, pozwalających na zmianę szerokości roboczej w zakresie 9,7-10,5 m.

Szerokość robocza jest regulowana hydraulicznie za pomocą czytelnego panelu, który można umieścić w kabinie ciągnika. Wyświetlane są na nim: aktualna szerokość robocza, zachodzenie na siebie obszarów cięcia kosiarki przedniej i tylnej, stan bezpieczników oraz stan funkcji pływania lewej i prawej strony kosiarki.

W celu zabezpieczenia konstrukcji kosiarek przed zderzeniem z niskimi obiektami, które mogą znaleźć się na łące, zamontowano bezpiecznik najazdowy. W przypadku zderzenia z przeszkodą zespół koszący składa się do tyłu i jednocześnie unosi do góry. Umożliwia to „przeskoczenie” zespołu koszącego nad przeszkodą, zmniejszając ryzyko uszkodzenia konstrukcji ramy listwy tnącej.

Nowe kosiarki dyskowe oferowane są w dwóch wariantach: bez spuchniacza pokosu (PDD1050) oraz ze spulchniaczem (PDD1050C) fot. mat. prasowe

Listwy tnące są również standardowo wyposażone w integralne zabezpieczenie, chroniące koła zębate listwy w razie kolizji dysku tnącego z przeszkodą (np. kamieniem) oraz w system szybkiej wymiany noży.

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że pomimo dużej szerokości roboczej, kosiarki PDD1050 i PDD1050C po złożeniu do transportu uzyskują szerokość nieprzekraczającą 3 m oraz wysokość poniżej 4 m przy prześwicie wynoszącym 20 cm.

Zgrabiarka czterokaruzelowa

Nadchodzący model ZKP1400 będzie nie tylko pierwszą zgrabiarką czterokaruzelową w ofercie producenta z Narwi, ale również jedyną jak dotąd produkowaną w Polsce. Przy wynoszącym 80 KM zapotrzebowaniu na moc ciągnika zgrabiarka pozwala na pracę w przedziale szerokości od 11,3 do 13,5 m.

Zmiany parametrów roboczych dokonuje się za pomocą wygodnego panelu umieszczanego w kabinie ciągnika, podobnie jak sterowania innymi funkcjami: rozkładaniem do pozycji roboczej i składaniem do transportu oraz przejazdem nad pokosami. Ustawienie maszyny do przejazdu odbywa się za jednym naciśnięciem przycisku, który uruchamia układ unoszący prawą lub lewą parę karuzel.

Jak podkreśla Pronar, zgrabiarka ZKP1400 jest pierwszą czterokaruzelową zgrabiarką oferowaną przez polskich producentów fot. mat. prasowe

Zdaniem producenta niezależne układy jezdne zamontowane w każdej z karuzel pozwalają zgrabiać pokos bez strat nawet przy stosunkowo dużych nierównościach, a zamontowane z przodu każdej z par sprężyny odciążające sprawiają, że karuzele lekko poruszają się po łące dzięki przeniesieniu części masy na ramę zgrabiarki. W efekcie po przejeździe ZKP1400 powstaje wałek zielonki gotowej do zebrania prasą belującą.

Pamiętajcie, że szeroki wybór używanych maszyn zielonkowych znajdziecie na Giełdzie Rolnej!