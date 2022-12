New Holland wyrasta na gazowego potentata. Po wprowadzeniu do produkcji modelu T6.180 Methane Power przyszedł czas na nieco większego T7, tym razem przygotowanego do tankowania gazem ziemnym LNG.

New Holland Agriculture od jakiegoś czasu pracuje nad różnymi paliwami alternatywnymi, które są przyszłością rolnictwa. Pracę rozpoczęto w 2006 roku Strategią Lidera Czystej Energii. Od tego czasu marka zgromadziła ogromne doświadczenie i wiedzę fachową w tej dziedzinie, opracowując koncepcje, prototypy i ostatecznie pierwszy w historii skomercjalizowany ciągnik na gaz ziemny: New Holland T6.180 Methane Power.

9 grudnia marka należąca do CNH Industrial zaprezentowała w Wielkiej Brytanii przedprodukcyjny prototyp ciągnika T7 Methane Power LNG (Liquefied Natural Gas). LNG to gaz ziemny, który w procesie skraplania, zostaje schłodzony do temperatury -162°C. Dzięki temu skroplony gaz ziemny LNG można łatwo transportować i magazynować.

Dlaczego New Holland wybrał gaz ziemny?

Koncerny pracują nad nowymi źródłami energii, by gospodarstwa mogły ograniczyć ślad węglowy. Jest to ogólnoświatowy trend, czy nam się to podoba czy nie. Z drugiej strony do swoich coraz większych areałów i coraz bardziej skomplikowanych technik agrarnych rolnicy potrzebują mocnych ciągników, które mogą pracować przez całą dobę. Pojazdy elektryczne odpadają w tej walce w przedbiegach, gdyż nie są w stanie pracować wystarczająco długo. Zatem, według New Hollanda, gaz ziemny, a w szczególności biometan, to obecnie idealne rozwiązania gwarantujące wyższą wydajność maszyn przy jednoczesnym obniżeniu emisji i kosztów operacyjnych.

Tankowanie T7 Methane Power LNG nie zabiera więcej czasu niż napełniania paliwem standardowego modelu T7, fot. mat. prasowe CNH

T7 Methane Power LNG ponad dwukrotnie zwiększy zasięg w porównaniu z projektem CNG, jednocześnie poprawiając ogólny zrównoważony rozwój gospodarstwa.

W porównaniu z T6 Methane Power mamy do czynienia z czterokrotnym wzrostem pojemności paliwa. Przedprodukcyjny prototyp T7 Methane Power LNG oferuje imponujące osiągi jak na ciągnik zasilany paliwem alternatywnym. Dzięki mocy 270 KM zapewnia taką samą moc i moment obrotowy jak ciągnik z silnikiem Diesla, a jednocześnie zapewnia wystarczający zasięg, bez potrzeby stosowania dodatkowych zbiorników (pamiętacie hubę z modelu T6.180 Methane Power?).

A co jest również bardzo ważne – nowy ciągnik jest jeszcze bardziej ekologiczny, ponieważ może być zasilany skroplonym biometanem pochodzącym z obornika czy też gnojowicy.

Współpraca z Bennamann kiełkuje

Koncern CNH Industrial znany jest z ciekawych projektów z innymi firmami. Tym razem Włosi nawiązali współpracę z firmą Bennamann, brytyjskim ekspertem w zakresie rozwiązań do wychwytywania i ponownego wykorzystania emisji metanu.

Współpraca rozpoczęła się w marcu 2021 r., kiedy to CNH nabyło mniejszościowy pakiet udziałów w Bennamann Ltd., w dziale badawczo-rozwojowym, inżynieryjnym i produkcyjnym. Właściciel marki New Holland został wyłącznym strategicznym partnerem angielskiej firmy w dziedzinie technologii rolniczych.

Kolejną nowością w ciągniku T7 Methane Power LNG jest kolor

Wielokrotnie opatentowane projekty Bennamanna zapobiegają przedostawaniu się metanu do atmosfery (metan jest ponad 80 razy bardziej szkodliwy dla globalnego ocieplenia niż CO2), ostatecznie przekształcając go w skroplony metan ulotny (LFM), który nadaje się do wykorzystania jako „lepszy niż biopaliwo, o zerowej emisji dwutlenku węgla”.

Jak to działa? Zebrany obornik zwierzęcy jest przenoszony do zbiornika na gnojowicę, gdzie emitowany ulotny metan (wraz z innymi szkodliwymi gazami) jest wychwytywany, a następnie oczyszczany i przekształcany w skroplony metan za pomocą specjalnej jednostki przetwarzającej. Jednostka skraplająca może być po prostu przykręcona do istniejącej już jednostki przetwarzającej CNG – idealne rozwiązanie dla gospodarstw, które już produkują własny biometan.

Opatentowane przez firmę Bennamann niewentylowane zbiorniki kriogeniczne utrzymują metan w stanie ciekłym w temperaturze -162°C, wytwarzając nowe źródło czystej energii dla ciągnika T7 Methane Power LNG. Ponadto technologia ta umożliwia transport LNG, podobnie jak oleju napędowego, tam, gdzie jest to potrzebne. Może to być wykorzystane przez gospodarstwa, które nie mają możliwości produkcji LNG na miejscu.

Ślad węglowy wynosi mniej niż zero

Kiedy prototypowy ciągnik zostanie zintegrowany z procesem produkcji płynnego biometanu w gospodarstwie firmy Bennamann, koncern CNH liczy, że ogólny ślad węglowy całej operacji będzie „mniejszy niż zero”. Warto także dodać, że nowy ciągnik jest nieco mniej hałaśliwy podczas jazdy, co czyni go idealnym do zadań w pobliżu zwierząt gospodarskich lub na obszarach miejskich.

Wnętrze nowego T7 Methane Power LNG z wyprofilowanym fotelem, świetlikiem dachowym i kompletem ekranów, monitorów i wszelkich systemów z PLM Intelligence na czele, fot. mat. prasowe

Prototyp przedprodukcyjny T7 Methane Power LNG pokazuje najnowszą filozofię CNH Industrial Breaking New Ground, polegającą na opracowaniu pierwszego na świecie rozwiązania, które umożliwi rolnikom na działalność bardziej zrównoważoną i niezależną energetycznie, a wszystko to przy jednoczesnej poprawie wyników finansowych.

Jako uzupełnienie nowości warto wspomnieć jeszcze o samej estetyce ciągnika. Nowy kolor „Clean Blue” będzie od teraz podkreślał zrównoważone paliwa alternatywne w produktach marki. Ponad to w przeprojektowanej masce widać podświetlony liść New Holland, a nadwozie uzupełniają mocne tylne światła LED z wbudowanym charakterystycznym liściem, podświetlanym logo na słupku C oraz błyszczącymi czarnymi kołami z niestandardowymi akcentami w kolorze clean blue.

Kabina jest wyposażona w szklany, dość spory, świetlik, który zapewnia lepszą widoczność i większe poczucie przestrzeni. Do tego należy dodać podłokietnik SideWinder Ultra, nowy większy ekran dotykowy IntelliView 12 i CentreView oraz system PLM Intelligence. Wyświetlacz montowany na kierownicy na stałe sprawia, że praca jest intuicyjna, a ergonomicznie wyprofilowane fotele ze skóry i Alcantary z kontrastowym paskiem i wyhaftowanym logo wyglądają sportowo i są po prostu wygodne.

Świecące logo? Wygląda to fajnie i nowocześnie, fot. mat. prasowe

Opatentowany układ paliwowy z aktywną kontrolą temperatury, opracowany dla tego przedprodukcyjnego prototypu, zawiera zbiornik kriogeniczny ze stali nierdzewnej, który jest tak uformowany, by pasował do swoich odpowiedników z silnikami wysokoprężnymi. System posiada samonośną przestrzeń próżniową, która izoluje paliwo wewnątrz i zmniejsza grubość zbiornika. Tankowanie jest tak proste, jak w przypadku ciągnika z silnikiem Diesla. W terenie aktywne sterowanie temperaturą zbiorników zapewnia płynną pracę silnika.

Wszystkie nowe technologie obecne w T7 Methane Power LNG zostały przetestowane w różnych gospodarstwach i w wielu różnych zastosowaniach. Premiera prototypu jest pierwszym krokiem w kierunku produkcji seryjnej i komercjalizacji pierwszego na świecie ciągnika LNG, uzupełniającego istniejący T6 Methane Power firmy New Holland i szerszą ofertę alternatywnych źródeł energii CNH Industrial.