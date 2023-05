Kontynuujemy podróż po muzeum Claasa w Harsewinkel. Sala z zabytkowymi sprzętami w Technoparku jest niewielka, ale maszyny są na tyle unikatowe, że postanowiliśmy je opisać dokładnie i po kolei.

W pierwszej części skupiliśmy się na pierwszych wynalazkach i kombajnach niemieckiej firmy. W drugiej części przedstawimy dwie nieco nowsze maszyny, które tak samo jak kombajny zmieniły postrzeganie Claasa na świecie.

Jeszcze więcej kukurydzy

Po wymienionych w pierwszej części kombajnach, kolejną maszyną zaparkowaną w muzeum jest sieczkarnia samojezdna Jaguar 60 SF z 1975 r. wyposażona w silnik o mocy 120 KM.

Zainteresowanie Claasa samojezdną sieczkarnią było efektem gwałtownego wzrostu upraw kukurydzy, które wystąpiły pod koniec lat 60. Coraz większe areały wymagały coraz bardziej wydajnych technik zbioru. Do tej pory stosowano maszyny zawieszane lub mocowane bezpośrednio na ciągnikach. Urządzenia te sprawdzały się przy mniejszych areałach.

Claas dość wcześnie zauważył potencjał tkwiący w tym segmencie i już w lipcu 1973 r. rozpoczął produkcję samobieżnej sieczkarni polowej Jaguar 60 SF. Maszyna ta połączyła w sobie podzespoły zaczepianego modelu Jaguar 60 ze sprawdzonymi modułami kombajnów. Dzięki tej unifikacji została wprowadzona na rynek w bardzo krótkim czasie.

Sieczkarnia Claas Jaguar 60 SF, fot. K.Pawłowski

Sieczkarnia była szybsza i bardziej zwrotna oraz umożliwiała wycinanie ścieżek. Od zaczepianej sieczkarni Jaguar przejęto także w niezmienionej formie dwurzędowy przyrząd do zbioru kukurydzy oraz podbieracz roboczy. Do 1976 r. wyprodukowano ponad 500 egzemplarzy tej maszyny. Potem na rynek weszły większe i mocniejsze urządzenia.

Seria Jaguar jest produkowana do tej pory, ale to zupełnie inna maszyna, ze znacznie większą mocą i możliwościami. Dzięki wejściu na rynek sieczkarni jako pierwsi, firma Claas do tej pory kojarzy się tym segmentem rynku i pozostaje liderem, choć konkurencja nie śpi i takie maszyny jak Krone czy John Deere nie pozostają w tyle.

Co było przed Xerionem

W zeszłym roku Claas obchodził 25-lecie produkcji ciągników serii Xerion. Zanim jednak doszło do produkcji seryjnej kultowych w tej chwili Xerionów, firma z Harsewinkel przeszła wiele trudnych chwil związanych z wprowadzeniem własnego traktora na rynek. Jedną z dróg prowadzących do Xeriona był wystawiany w muzeum Projekt 207 z 1985 r.

Zanim przejdziemy do opisu pojazdu znajdującego się w muzeum musimy nakreślić kontekst historyczny, bowiem ani Projekt 207, ani Xerion nie był czymś co powstało od razu, z niczego, za pomocą dostępnych w fabryce części z innych maszyn.

Po pierwsze Xerion nie był pierwszym ciągnikiem firmy Claas. Sprzęt, który nosi łatkę pierwszego traktora firmy z Harsewinkel to nośnik narzędzi nazwany Huckepack. Jego seryjną produkcję rozpoczęto w 1957 r. Jako prawdziwy nośnik narzędzi nie wyglądał zbyt zachwycająco, a dopiero po doposażeniu go w urządzenia mógł pracować, nie tylko jako zastępca ciągnika robiący kilka czynności naraz, ale także jako samobieżny kombajn zbożowy. Konstrukcyjnie pojazd przypominał inne maszyny tego typu np. radzieckiego T16 czy niemieckiego Lanza Alldoga. Maszyna nie zyskała wielu klientów i już w 1960 r. zakończono jej produkcję.

Hauckepack firmy Claas zaprojektowano podobnie do pojazdu Lanz Alldog. Rama składała się z dwóch rur zamontowanych równolegle, fot. mat. prasowe Claas

Na szczęście na Huckepacku nie zakończyła się historia ciągników z logo Claasa. Pod koniec lat 60. niemiecka firma wdrożyła projekt nazwany HSG. Na początku miał to być tylko pojazd eksperymentalny, badający nową przekładnie hydrostatyczną przeznaczoną dla kombajnów zbożowych (skrót HSG od Hydrostatisches Getriebe). Wkrótce okazało się, że pojazd stworzony jako tester innych urządzeń jest na tyle dobry, że przekształcił się w samodzielny projekt, który miał dać Claasowi przepustkę do segmentu ciągników z najwyższej półki.

W związku z tym, że wcześniej Claas nie miał doświadczenia w budowie ciągników o dużej masie i mocy zawiązano współpracę z producentem Unimogów, czyli firmą Daimler Benz. Według założeń pojazd miał być produkowany w zakładach Claasa, a dystrybucją miał zająć się producent Mercedesa. Niemieccy inżynierowie pracowali nad nowatorskim ciągnikiem cztery lata (od 1968 do 1972 r.).

Niestety umowa została zerwana, gdyż Daimler Benz w tajemnicy przed Claasem opracował swój własny ciągnik o podobnych cechach i w 1972 r. zaprezentował go jako MB Trac. W efekcie firma Claas zrezygnowała z dalszych prac nad swoim pojazdem. Pomysł nie został jednak całkowicie zapomniany - kilka lat później został przywrócony do życia jako Projekt 207, który po kolejnych latach zamienił się w Xeriona jakiego znamy.

Projekt 207, fot. K.Pawłowski

Jak powstał Project 207

W latach 70. nie tylko Claas i Daimler Benz pracowały nad podobnymi traktorami. Inne ciągniki tego segmentu rynku to m. in. wprowadzony w 1972 r. Deutz Intrac 2002 oraz późniejsze Fendt Xylon, LTS 160 Trac (pojazd z fabryki, która niegdyś produkowała nośniki narzędzi RS 09), Schlueter Eurotrac.

Próby stworzenia nowego ciągnika systemowego rozpoczęto na nowo w latach 1976-78. Nazwano go Projekt 207. Za pracę nad nowym innowacyjnym traktorem odpowiedzialny był inż. Nils Fredriksen. Ten pochodzący z Norwegii specjalista dyplom inżyniera w dziedzinie inżynierii mechanicznej uzyskał w Brunszwiku w Niemczech, a następnie w 1969 r. dołączył do firmy Claas w Harsewinkel, gdzie zajmował się rozwojem i projektowaniem napędów hydrostatycznych.

Claas Projekt 207, fot. K.Pawłowski

- To była długa droga. Helmut Claas chciał koniecznie, aby ciągnik jego firmy – w przeciwieństwie do konkurencji – miał bezstopniową przekładnię zapewniającą jeszcze większy komfort podczas pracy na polu. W tamtym czasie była to absolutna nowość i dlatego znalezienie odpowiedniego dostawcy było trudne. Koniec końców inżynierowie Claasa przetestowali, a nawet samodzielnie opracowali wiele przekładni bezstopniowych – do momentu, aż w połowie lat dziewięćdziesiątych udało się im znaleźć rozwiązanie, a na rynku mógł pojawić się Xerion – mówił w zeszłym roku archiwista i historyk firmy Claas, Tomislav Novoselac.

Gdy w 1976 r. Helmut Claas postanowił wznowić prace nad ciągnikami HSG Nils Fredriksen został odpowiedzialny za najważniejszy trzon w nowym pojeździe – przekładnie bezstopniową. Miał to być główny atut nowej maszyny. Według Helmuta Claasa pojazd miał mieć moc ponad 200 KM i obrotową kabinę, która może więcej. Taki pojazd można by było wykorzystać jako kombajn zbożowy lub do zbioru buraków, mógł też służyć do przenoszenia i obsługi narzędzi (m. in. rozsiewaczy nawozów, siewników itp.).

Co ciekawe pierwsze prototypy przyszłego Xeriona bazowały na węgierskich ciągnikach Raba 180, które od 1977 r. produkowano za żelazną kurtyną. Ciągnik powstał jako uzupełninie oferty węgierskiej firmy, która do tej pory produkowała ciężkie ciągniki przegubowe na bazie licencji firmy Steiger. Raba 180 była mniejsza, nie miała przegubu i posiadała sześciocylindrowy silnik Raba-MAN D2156 o mocy 180 KM. Trzeba przyznać, że zaprezentowany po raz pierwszy pod koniec 1976 r. ciągnik Raba 180 był mocno unikatowy, szczególnie jak na warunki komunistycznego państwa. Ciągnik powielał nieco koncepcje, które kilka lat wcześniej zaprezentowano w MB Tracu czy Intracu Deutza, ale miał w sobie także kilka własnych pomysłów.

Przedsiębiorstwo Raba to nie tylko ciągniki. To także producent samochodów ciężarowych i autobusów mający swoją siedzibę w Győr, fot. Fortepan / FŐFOTÓ

Przede wszystkim kabinę umiejscowiono z przodu, co zapewniało bezpośredni widok na narzędzia. Z wyjątkiem kilku importowanych podzespołów, ciągnik został zbudowany z krajowych części. Przeniesienie napędu odbywało się za pomocą przekładni ZF 5K-110GPA wyposażonej w mechaniczny mechanizm różnicowy. Operator miał do dyspozycji 10 biegów do przodu i 2 wsteczne. Układ kierowniczy był hydrostatyczny i dawał możliwość kierowania przednimi oraz wszystkimi kołami, a także poruszania się na boki. Niestety ciągnik produkowano dość krótko, bo tylko do początku lat 80.

To właśnie Raba 180 z 1977 r. była podstawą do opracowania nowego ciągnika firmy Claas. Niemcy ściśle współpracowali z Węgrami, a efektem była pomoc w modernizacji ciągnika i stworzenie wersji Raba 240 z silnikiem o mocy 245 KM.

Pierwszy prototyp Claasa ujrzał światło dzienne w 1978 r. i wyglądał jak… Raba. Nawet miał te same biało-żółte barwy nadwozia. Później projekt wyewoluował w egzemplarz testowy pokazywany w Harsewinkel. Pojazd dysponował wówczas mocą 240 KM i ważył prawie 10 ton.

Cały czas brakowało bezstopniowej skrzyni biegów. Testowano różne rozwiązania, a własną przekładnię hybrydową (hydromechaniczną) o oznaczeniu HM-8 zaprezentowano w 1987 r. Fredriksen i jego zespół, z pomocą Uniwersytetu w Bochum, stworzył swoją wersję od podstaw, co oczywiście zostało opatentowane przez Claasa. Przekładnia była stosowana w kolejnych Xerionach, począwszy od prototypowej wersji 2000 Trac z 1993 r. Od 2004 r. Xeriony używają skrzyni bezstopniowej ZF Eccom. Osie marki Raba zostały w Xerionach na długie lata i stosowano je także w XXI w.

Projekt 207 przekształca się w Xeriona

Duży ciągnik Claasa został publicznie zaprezentowany w 1993 r. Kabinę można było umieścić w trzech różnych pozycjach, co pozwalało na różne zastosowania: jako normalny ciągnik z kabiną pośrodku lub jako pojazd systemowy z kabiną obracaną o 180° do tyłu lub z kabiną umieszczoną z przodu pojazdu. Dodatkowym atutem ciągnika były specjalne narzędzia do stosowania na pojeździe. Wówczas sprzęt mógł obsługiwać aż trzy urządzenia jednocześnie (z przodu, na sobie i z tyłu).

Claasa Xerion 3000 mogliśmy podziwiać podczas pokazów niemieckiej firmy w Szlezwik-Holsztynie, fot. K.Pawłowski

- Xerion został dobrze przyjęty przez wybranych klientów, którzy mogli go wypróbować jako pierwsi. Jednak pierwsza generacja miała jeszcze kilka słabych punktów. W międzyczasie wzrosło zapotrzebowanie na moc silnika, a bezstopniowa przekładnia nie działała zgodnie z oczekiwaniami. Dlatego w drugiej generacji, w modelach Xerion 3300 oraz 3800, zamontowano przekładnię ZF. Modele te wprowadzono po 2003 r. wraz z nowymi ciągnikami standardowymi. Od tego czasu Xerion stał się naprawdę niezwykle popularną maszyną – mówił o pierwszych Xerionach Tomislav Novoselac z Claasa.

Muzeum Claasa żyje i zmienia się

Pierwszy Claas Xerion jako pojazd już nie prototypowy, a seryjny zadebiutował w 1997 r. Wówczas rozpoczęła się sprzedaż ciągnika w Europie i ten rok traktujemy jako początek Xeriona.

Muzeum Claasa jest niewielkie, a sama firma ma w swoich magazynach mnóstwo maszyn zabytkowych. Dlatego ekspozycja często się zmienia i opisane pojazdy mogą zniknąć z wystawy. Dlatego warto zajrzeć do Technoparku w Harsewinkel za każdym razem, gdy jesteśmy w pobliżu.