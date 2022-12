Prototyp wrócił z renowacji do domu, czyli do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Jedyny zachowany pojazd z tej serii został poddany renowacji dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Unikatowy na skalę Polski prototyp ciągnika gąsienicowego G75R Piast parkuje w podpoznańskim muzeum od wielu lat. Podczas naszej ostatniej wizyty miejsce przeznaczone na prototypowy pojazd z Gorzowa, tuż obok D50 Mazura, było puste. Wówczas dowiedzieliśmy się, że sprzęt pojechał do renowacji.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Piast" - można było przeczytać na oficjalnej stronie placówki.

Pojazd został poddany konserwacji, czyli otrzymał odnowiony lakier oraz inne elementy oraz przede wszystkim uzyskał pełną sprawność techniczną. Zapewne w przyszłym sezonie zobaczymy go nie tylko zaparkowanego obok D50 Mazura, ale wystąpi on także jako sprawny i jeżdżący pojazd podczas imprez muzealnych w polu. Kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, a całkowita wartość zadania to 134,5 tys. zł.

Wrócił i wygląda jak nowy

O remoncie informowaliśmy pod koniec września. Teraz ciągnik wrócił do placówki i wygląda świetnie. O powrocie Piasta poinformowano fanów muzeum na Facebooku.

Ciągnik został poddany całkowitej konserwacji i przywrócona została sprawność techniczna maszyny. Obiekt będący przedmiotem tego zadania to świadectwo dynamicznego rozwoju polskiej myśli technicznej z końca lat 60. XX wieku. Jest to konstrukcja nowatorska wyposażona w nowoczesny, jak na tamte czasy, ekonomiczny silnik, skrzynię biegów krajowej konstrukcji, samooczyszczające się gąsienice jezdne, przestronną oszkloną dwuosobową kabinę dla operatora oraz mocny tylny układ zawieszenia maszyn i narzędzi rolniczych sterowany hydraulicznie - napisano w krótkim komunikacie.

Następca Mazura, któremu się nie udało

G75R Piast miał zastąpić przestarzałego Mazura produkowano w Zakładach Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. Konstruktorzy z zachodniej Polski postanowili stworzyć mocniejszego następcę, który będzie mógł konkurować z coraz bardziej modnymi konstrukcjami z ZSRR. Rynek wymagał ciągników gąsienicowych o znacznie większej mocy niż 50 KM, a w połowie lat 60. tylko Rosjanie produkowali taki sprzęt na większą skalę (oczywiście po naszej stronie żelaznej kurtyny).

Okazją do stworzenia nowego pojazdu było m. in. pojawienie się w polskim przemyśle sześciocylindrowego silnika produkowanego na licencji brytyjskiej firmy Leyland. Powstający w Mielcu motor był idealnym źródłem napędu do nowego pojazdu.

Oprócz nowoczesnego silnika i innych elementów ciągnik wyróżniał się też całkiem niezłym designem. Na pewno lepszym od radzieckiej konkurencji, fot. FB Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Prace nad nowym ciągnikiem trwały dd 1967 do 1972 r. W tym czasie powstało kilka jeżdżących prototypów. Warto podkreślić, że wszystkie elementy pojazdu opracowano od podstaw w Polsce. Oczywiście silnik był licencyjny, ale przekładnia, projekt gąsienic, które wykonano w ZM Łabędy oraz bardzo ładne nadwozie to już zasługa inżynierów z Gorzowa.

Pojazd wyróżniał się opływową (oczywiście na tyle, na ile było to możliwe), pochyloną ku tyłowy kabiną. Z pewnością był ładniejszy od radzieckiej, dość siermiężnej, konkurencji.

Niestety projekt nie wszedł do produkcji. Koniec prac nad następcą Mazura zbiegł się w czasie z wciągnięciem ZM w Gorzowie Wlkp. do struktur ZPC Ursus, które wówczas zaczynały obierać drogę ku wdrożeniu dużej licencji.