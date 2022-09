Ciągnik G75R Piat wróci do żywych dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fot. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawies

Dobre wieści dotarły do nas z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie. Jedyny zachowany prototyp nowej serii ciągników gąsienicowych G75R Piast, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zyska drugie życie.

Prototyp Piasta znajduje się o wielu lat w wielkopolskim muzeum. Podczas naszej ostatniej wizyty miejsce przeznaczone na prototypowy pojazd z Gorzowa, tuż obok D50 Mazura, było puste. Teraz wiemy dlaczego.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Piast".

Pojazd ma zostać poddany konserwacji i w efekcie ma uzyskać pełną sprawność techniczną. Dzięki temu G75R Piast będzie mógł występować podczas imprez muzealnych w polu lub po prostu w ruchu. Kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, a całkowita wartość zadania to 134,5 tys. zł.

Kilka słów o G75R Piast

W latach 60. w Zakładach Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. zamierzono zakończyć produkcję ciągnika D50 Mazur, który był wypierany przez mocniejsze konstrukcje importowane z ZSRR. Konstruktorzy z Gorzowa postanowili stworzyć następcę, tym bardziej, że w pewnym momencie na polskim rynku pojawił się sześciocylindrowy silnik produkowany na licencji Leylanda, który mógłby mieć zastosowanie w nowym pojeździe.

Prace już postępują, fot. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Od 1967 do 1972 r. trwały prace nad maszyną. Powstały jeżdżące prototypy, które opracowano od podstaw w Polsce. Dzięki zaangażowaniu inżynierów z Gorzowa powstały: przekładnia, projekt gąsienic, które wykonano w ZM Łabędy oraz bardzo ładne nadwozie. Pojazd wyróżniał się opływową (oczywiście na tyle, na ile było to możliwe), pochyloną ku tyłowy kabiną.

Niestety projekt nie wszedł do produkcji. Koniec prac nad następcą Mazura zbiegł się w czasie z wciągnięciem ZM w Gorzowie Wlkp. do struktur ZPC Ursus.

Jedyny taki na świecie

Pojazd ze Szreniawy jest jedynym ciągnikiem serii G75R, który został ocalony. Nie widomo nic na temat innych istniejących prototypów. Tym bardziej należy się cieszyć, że wróci on do grona pojazdów nadających się do użytku.

Obiekt będący przedmiotem zadania to unikatowe świadectwo dynamicznego rozwoju polskiej myśli technicznej z końca lat 60. XX wieku. Ciągnik Piast zgodnie z ideą miał być nowoczesną i ekonomiczną maszyną, która miała zastąpić na polskich polach wysłużone ciągniki produkcji radzieckiej. Jest to konstrukcja nowatorska wyposażona w nowoczesny jak na tamte czasy ekonomiczny silnik, skrzynię biegów krajowej konstrukcji, samooczyszczające się gąsienice jezdne, przestronną oszkloną dwuosobową kabinę dla operatora oraz mocny tylny układ zawieszenia maszyn i narzędzi rolniczych sterowany hydraulicznie - czytamy w oficjalnej informacji na stronie muzeum.