Wiemy już, jak wygląda proces pakowania ziarna w rękaw oraz ile taka pakowaczka kosztuje. Pora się zatem przyjrzeć, ile kosztuje taki rękaw, jak go rozpakować oraz jakie problemy mogą spotkać rolników, zainteresowanych tą technologią.

Przechowywanie ziarna w rękawach foliowych z roku na rok staje się coraz popularniejsze wśród rolników. O czym zatem pamiętać, chcąc zainteresować się tą technologią?

Folia – ile to kosztuje?

Co do zasady, ziarno w rękawie możemy przechowywać maksymalnie do dwóch lat, bo dokładnie na taki okres producent folii gwarantuje jej trwałość.

Jeśli zaś chodzi o cenę folii, to wynosi ona ok. 8 zł/t (1600 zł za cały rękaw o pojemności ok. 200 t) magazynowanego ziarna, co wydaje się stosunkowo niedużym kosztem.

Inwestuj w swoje gospodarstwo, zobacz jakie to proste!

Jakie problemy z przechowywaniem ziarna?

Pewnym problemem tego sposobu przechowywania ziarna jest podatność folii na uszkodzenia mechaniczne wyrządzane przez zwierzęta.

Producent folii gwarantuje jej trwałość w okresie dwóch lat fot. Tomasz Kuchta

- Wiadomo, jest to tylko folia, co prawda o grubości ponad 200 mikronów, ale to nadal folia. Może zatem zostać uszkodzona mechanicznie chociażby przez obtarcia. W tej kwestii największą zmorą w kraju są ptaki dziurawiące folię dziobami w poszukiwaniu ziarna. Z naszych obserwacji wynika jednak, że problem ten występuje w wybranych rejonach Polski – wyjaśnia Łukasz Sobota, przedstawiciel handlowy firmy Agripak.

Aby zminimalizować ryzyko szkód powodowanych przez ptaki i inne zwierzęta rekomenduje się przykrycie rękawa foliowego specjalną siatką wielokrotnego użytku, co zdaniem naszego rozmówcy skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Wybieranie ziarna z rękawa

Najpopularniejszym sposobem na wybieranie ziarna jest wykorzystanie ładowarki teleskopowej, która stopniowo wybiera ziarno łyżką, powoli opróżniając cały rękaw.

Do wypakowywania ziarna z rękawa można użyć ładowarki teleskopowej, lub specjalnej wypakowywaczki fot. mat. prasowe

Drugim sposobem są specjalne maszyny – tzw. rozpakowywaczki, które nawijając na siebie rękaw podciągają się do przodu, pobierają materiał i za pomocą zespołu przenośników ślimakowych przerzucają ziarno np. na przyczepę. Jednak ze względu na cenę sięgającą ok. 180 tys. zł jest to rozwiązanie stosowane przez rolników wymagających naprawdę dużej wydajności.

Przygotowanie podłoża pod rękaw

W przypadku przygotowania podłoża, na którym położony ma zostać rękaw, producent nie stosuje specjalnych wymagań. W tym wypadku zasada jest prosta – im podłoże będzie bardziej równe i utwardzone, tym późniejsze wybieranie ziarna będzie łatwiejsze i szybsze.

- W praktyce rolnicy układają rękawy także na trawnikach, a nawet na ściernisku po skoszonych roślinach. Pamiętajmy jednak, że w takim terenie przy sporym uwilgotnieniu gleby, bardzo łatwo o pozostawienie kolein przy zasypywaniu rękawa. Wówczas rozpakowywanie będzie nieco problematyczne – dodaje Sobota.