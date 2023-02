Ile zapłacimy za przedłużki do wideł? Może warto wykonać je we własnym zakresie? fot. Tomasz Kuchta

Każdy, kto na co dzień pracuje wózkiem widłowym, ładowaczem czołowym, czy nawet ładowarką teleskopową w końcu zauważy, iż standardowe widły paletowe czasami są zbyt krótkie. Z pomocą przychodzą wówczas przedłużki do wideł.

Zwiększenie zasięgu pracy wideł, a także załadunek oraz rozładunek nietypowych przedmiotów – to szczególne sytuacje, gdy okazuje się, iż długość standardowych wideł jest niewystarczająca. Ile zatem trzeba zapłacić za takie przedłużki? Czy warto wykonać je we własnym zakresie?

Przedłużki na wagę złota

Przy codziennych obowiązkach i klasycznych wymiarach europalet na ogół bez problemów wystarczają widły o długości 120 cm. Zdarza się jednak, że czasami długości tej nieco brakuje, szczególnie przy bardziej nietypowych rozładunkach.

- Mogę śmiało powiedzieć, iż w 99 proc. czasu klasyczne widły w moim ładowaczu czołowym są wystarczające. Jednak w skali roku są te 3-4 sytuacje, gdzie dłuższe widły byłyby na wagę złota. Jest to szczególnie odczuwalne przy chociażby wózku widłowym, który ma duże ograniczenia przy podjechaniu po ładunek. Wtedy okazuje się, że te kilkadziesiąt cm długości wideł byłoby na wagę złota – wyjaśnia rolnik z okolic Tarnobrzega.

Przedłużki do wideł można z powodzeniem wykonać we własnym zakresie fot. Tomasz Kuchta

Bardzo ważne jest, abyśmy nie przeholowali z długością przedłużek. Jak podkreślają producenci tychże elementów, długość widły powinna stanowić co najmniej 60 proc. długości przedłużki. Dlatego też dla wideł o długości 120 cm rekomendowane będą przedłużki o długości maksymalnie 200 cm.

Ile zapłacimy za przedłużki do wideł?

Dla przykładu przedłużki wideł oferowane przez większego producenta o długości 200 cm i o wymiarach 100x40 mm wyceniane są na 676 zł za sztukę. Z kolei przedłużki o długości 220 cm o wymiarach 120x40 mm kosztują 800 zł za sztukę.

Nieco taniej powinniśmy kupić przedłużki używane, bądź wykonywane garażowymi metodami.

Jeśli jednak dysponujemy odrobiną wolnego czasu, a do tego mamy minimalne pojęcie o majsterkowaniu, to z powodzeniem takie przedłużki wykonamy we własnym zakresie.

Przedłużki do wideł to elementy, które prędzej czy później mogą okazać się bardzo przydatne fot. Tomasz Kuchta

Przedłużki do wideł - "zrób to sam"

Dla przykładu metr bieżący kształtownika o wymiarach 100x60x6 ze stali S235 można kupić aktualnie w hurtowniach za ok. 80 zł netto. Jeśli postawilibyśmy na kształtownik o wymiarach 120x60x5 wykonanej z bardziej wytrzymałej stali S355 to zapłacimy ok. 83 zł za mb.

Oznacza to, że sam materiał niezbędny do wykonania przedłużek kupimy za mniej niż połowę ceny nowych przedłużek. Oczywiście do tego należy doliczyć koszty związane z czasem poświęconym na pracę, cięciem, spawaniem, a także malowaniem całości. Niemniej jednak oznacza to, iż wykonując przedłużki we własnym zakresie uda nam się zaoszczędzić ok. połowę ceny fabrycznie nowych elementów.

Zaletą jest również to, iż w takiej sytuacji możemy bardzo dokładnie dobrać sobie wymiary przedłużek, a także rodzaj stali, z jakiej mają być one wykonane. Nam wykonanie kompletu przedłużek zajęło kilka godzin.