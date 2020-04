Przedni TUZ z wychylnymi cięgłami

Firmy Sauter Gmbh i Claas wspólnie opracowały rozwiązanie umożliwiające wychylenie ramion przedniego TUZ-a w bok. Innowacja znajdzie zastosowanie szczególnie przy pracy z przednią kosiarką dyskową.

Rozwiązanie umożliwiające hydrauliczny przesuw kosiarek tylnych jest już dostępne na rynku od kilku lat. Jest ono szczególnie przydatne podczas koszenia po łuku oraz na zboczach. Do takiego przesuwu można również wykorzystać hydrauliczne stabilizatory cięgieł dolnych. Jednak sama regulacja kosiarek tylnych nie wystarczała. Było to spowodowane tym, że niedokoszona przez przednią kosiarkę trawa była przygniatana kołami ciągnika co skutkowało niedokoszoną lub mocno zabrudzoną ziemią trawą.

Rozwiązaniem na te problemy jest hydraulicznie wychylany przedni TUZ. Projekt narodził się ze współpracy firm: Hans Sauter Gmbh ( specjalista w produkcji przedniech TUZ) oraz Claas ( specjalista w produkcji między innymi maszyn zielonkowych). Podczas pracy, przy skręcie przednia kosiarka obraca się do wewnątrz, dzięki czemu nie ma żadnych niedokosów. Podczas pracy na skłonach, kosiarkę można natomiast wychylić w w górę zbocza.

Nowe cięgła można zamontować do standardowych uchwytów przedniego TUZ Sauter. Zestawienie wymaga również żadnych zmian konstrukcyjnych w kosiarce czołowej. Dzięki temu rolnicy mogą zastosować nowe rozwiązanie w posiadanych ciągnikach z dotychczas używanymi kosiarkami. Do sterowania potrzebne jest jedno podwójne wyjście hydrauliczne. Zakres wychylenia wynosi 30 cm w lewo lub prawo. Wychylne cięgła można zablokować, co pozwala używać przedniego TUZ-a w sposób tradycyjny. Nowe rozwiązanie będzie dostępne w handlu już w roku 2020.