Przedsezonowe promocje na maszyny – część 1

Nastał czas trudny dla każdego, także dla prowadzących gospodarstwa rolne. Ciężko teraz myśleć o inwestycjach, ale zapewne istnieje grupa rolników, która rozważa nowe zakupy. Producenci maszyn przygotowują i proponują aktualnie ciekawe oferty.

Oczywiście przedsezonowych akcji sprzedażowych jest sporo i ciężko napisać o każdej. Wybraliśmy więc kilka, nad którymi można, warto się pochylić. Dziś część pierwsza naszego zestawienia. Informujemy ponadto, że wszystkie podane ceny są cenami netto.

Deutz-Fahr

Deutz-Fahr Agrotron 6145.4-RCshift, fot. mat. prasowe

Firma Deutz-Fahr przygotowała ciekawe propozycje zarówno na maszyny jak i na części rolnicze.

– Cała oferta promocyjna bardzo bogata, skierowana do różnego rodzaju klientów - zarówno mniejszych rolników jak i dużych obszarników – informuje Jarosław Figurski z Same Deutz-Fahr Polska.

I tak możemy kupić teraz ciągniki 6130 (135 KM) z trzystopniowym powershiftem za 269 tys. zł netto (cena katalogowa 290 tys. zł), Agrotrony w bardzo bogatej specyfikacji 6165 (171 KM) za 352 tys. zł (zamiast 364 tys. zł) oraz 6165 RCshift za 354 tys. (było 377 tys.).

Ponadto na następujące typy ciągników Deutz-Fahr obowiązują specjalne ceny: Agroplus F70 Keyline (65 KM bez DPF) – 99 tys. zł, 5110 G GS (113 KM bez AdBlue i DPF) – 175 tys., 5120 G GS (116 KM, dwustopniowy powershift) – 190 tys. oraz Agrotron 6145.4 RCshift (149 KM, sześciostopniowy powershift) – 336 tys. zł.

Deutz-Fahr oferuje również atrakcyjne finansowanie SDF Finance (obejmujące zerowe oprocentowanie w systemie rat zmiennych) na duże ciągniki 7250 TTV Warrior, 9340 TTV Warrior oraz kombajn C7205 TS.

Farmtrac

Ciągnik sadowniczy Farmtrac 6075 EN, fot. mat. prasowe

U producenta ciągników z Mrągowa również wiele się dzieje jeśli chodzi o okazje specjalne – prezentujemy ofertę promocyjną jaką przedstawił nam dział marketingu Farmtrac.

Limitowana seria jubileuszowa na limitowane serie ciągników Farmtrac – firma podjęła decyzję o jej przedłużeniu od 1 listopada do końca roku w poniższych cenach:

- Farmtrac Mazur 80 (czarno-złoty) – 106 990 zł,

- Farmtrac Mazur 80 King (czerwony) – 113 990 zł,

- Farmtrac 6075 NETS (z klimatyzacją, radiem i oponami radialnymi) – 104 990 zł.

Ponadto na wszystkie powyższe modele producent oferuje 36 miesięcy gwarancji (max. 1000 mth), ale nie obejmującej silnika.

Ciągniki w komplecie z ładowaczem czołowym:

- Farmtrac 675 DTn – 117 990 zł,

- Farmtrac 690 DTn 12/12 – 132 990 zł.

Ciągniki w komplecie z klimatyzacją i siedziskiem pneumatycznym:

- Farmtrac 690 DTn 12/12 – 127 990 zł,

- Farmtrac 9120 DTn – 155 990 zł.

Farmtrac 9120 DTn z przednim TUZ – 155 990 zł.

Farmtrac 6075 EN (sadowniczy) z klimatyzacją i sterowaniem hydraulicznym hamulcami przyczep oraz od listopada dodatkowo z radiem i oponami radialnymi – 107 990 zł netto.

Zestaw zimowy, czyli Farmtrac 264 WD z kabiną, pługiem do odśnieżania oraz posypywarką – 49 990 zł.

– Obecnie mamy również już mocno rozbudowaną ofertę finansowania fabrycznego na wszystkie typy naszych ciągników – podsumowuje promocyjne oferty sprzedażowe Ewa Nowakowska z działu marketingu firmy Farmtrac.

Fendt

Akcją promocyjną objęte są wszystkie maszyny służące do zbioru zboża i pasz tj. kombajny, prasy, kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki oraz przyczepy zbierające.

Producent przygotował 3 etapy obniżek, które odpowiadają okresom, w których dana maszyna zostanie zakupiona. I tak, na najwyższy rabat wynoszący 10 proc. od katalogowej ceny brutto mogą liczyć klienci dokonujący zakupu od 1 sierpnia, do 31 października 2020. Zniżką wynoszącą 7 proc., objęte będą zakupy zawarte od 1 listopada, do końca grudnia, a na rabat w wysokości 3 proc. załapią się rolnicy, którzy zdecydują się na zakup maszyny w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

Na stronie internetowej producenta znajdziemy prosty kalkulator, który po wybraniu interesującej nas maszyny, oszacuje ile możemy zyskać przy wcześniejszym zamówieniu.

Valtra

Valtra serii G, fot. mat. prasowe

Valtra serii G to cały czas świeżynka na rynku. Polski przedstawiciel fińskiego producenta przygotował jednak już specjalną cenę na model G105 Active (105 KM) z bogatym pakietem wyposażenia Komfort, która wynosi 264 999 zł.

W podanej kwocie otrzymamy amortyzację przedniej osi, amortyzację kabiny i siedzenie kierowcy, światła robocze Premium lub Premium+ ze światłami LED, automatyczne światła wsteczne oraz prawy podłokietnik z joystickiem.

Dodatkowo w pakiecie Komfort znajdują się jeszcze: przygotowanie do Valtra Guide plus Qucik Steer (tylko w wersji Versu) oraz usługa Valtra Connect na 3 lata (tylko dla Versu w cenie, w wersjach HiTech i Active dodatkowo płatna).

Zainteresowanym zakupem fińskich ciągników podpowiadamy, że warto śledzić stronę internetową, ewentualnie być w kontakcie z dealerem, gdyż jak poinformowała nas Izabela Zielińska z działu marketingu Valtra więcej kampanii sezonowych powinno pojawić się w połowie listopada.