Przedsmak 2021 – kup kombajn lub sieczkarnię Claasa z dodatkowym rabatem

Firma Claas po raz kolejny przygotowuje akcję Przedsmak, w ramach której dokonanie zakupu kombajnu zbożowego lub sieczkarni samojezdnej poza sezonem wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla klientów.

Ofertą promocyjną objęte są kombajny zbożowe serii Lexion, Tucano oraz Avero, a także sieczkarnie samojezdne Jaguar.

Jakie korzyści?

Producent przygotował specjalny rabat zależny od miesiąca, w którym dokona się płatności za maszynę. I tak w przypadku dokonania płatności we wrześniu klient otrzyma 7 proc. rabatu, w październiku 6 proc., w listopadzie 5 proc. oraz w grudniu 4 proc.

Dodatkowo klienci mogą liczyć na finansowanie fabryczne z oprocentowaniem od 0 proc., rabat 50 proc. na różne pakiety wyposażenia, kontrolę pożniwną za symboliczną złotówkę, czy wreszcie gwarancję dostawy maszyny przed kolejnymi żniwami.

To jednak nie wszystkie korzyści, jakie oferuje Claas. W przypadku dokonania rejestracji do końca sierpnia bieżącego roku klienci otrzymają ponadto voucher na zakup maszyn. Wartość vouchera jest zależna od wybranego modelu: w przypadku sieczkarni Jaguar jest to 20 tys. zł, kombajnu serii Lexion – 15 tys. zł, Tucano – 10 tys. zł oraz Avero – 5 tys. zł. Rejestracji należy dokonać na specjalnym formularzu na stronie internetowej Claasa.

Jak zaznacza Jakub Tafelski, specjalista ds. marketingu w Claas Polska, akcja Przedsmak cieszy się dużym zainteresowaniem i w każdym kolejnym roku przyciąga nowych klientów, chcących skorzystać z oferty.

Warto przy tym zauważyć, iż taka polityka sprzedażowa przynosi korzyści dla obu stron – klient może dokonać zakupu na bardzo atrakcyjnych warunkach z gwarancją otrzymania maszyny przed rozpoczęciem żniw, a producent ma możliwość rozłożenia produkcji w czasie, a co za tym idzie utrzymać wysoką jakość produkcji przez cały rok.