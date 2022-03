Przegląd agregatów prądotwórczych na Giełdzie Rolnej

Jakiś czas temu przekonywaliśmy, że praktycznie żadna produkcja rolna nie może się obejść bez agregatu prądotwórczego. Ale prawdą też jest, że nie zawsze farmerzy i farmerki potrzebują urządzeń o dużej mocy. Jeśli szukamy czegoś niezbyt drogiego i mocnego to warto zajrzeć na Giełdę Rolną.

Produkcja mleka, jaj, chów drobiu i inne hodowle na wielką skalę, a także duże szklarnie i profesjonalne sady nie mogą rozpoczynać działalności bez zamontowania stacjonarnych agregatów prądotwórczych o większej mocy, zazwyczaj napędzanych silnikami wysokoprężnymi lub na gaz.

Oczywiście nie wszystkie gospodarstwa potrzebują takich urządzeń. Czasem wystarczy niewielki sprzęt, który można odpalić własnoręcznie w przypadku awarii elektryczności. Takie urządzenia sprawdzają się, gdy od braku prądu nie ucierpi nasza produkcja, a nam zależy tylko na podtrzymaniu niewielkiej liczby niezbędnych w gospodarstwie maszyn.

Naprzeciw takim potrzebom wychodzą sprzedawcy na portalu gieldarolna.pl. Jakie urządzenia są tam dostępne i ile trzeba za nie zapłacić? Oto krótki przegląd agregatów prądotwórczych.

Agregaty przenośne o małej mocy

Zaczynamy od urządzenia niemieckiej firmy Könner & Söhnen. Model KS7000E ATS wyposażony w benzynowy silnik o mocy ok. 6,9 kVA może być podpięty do instalacji i w razie potrzeby załączy się automatycznie. Podobnie się zachowa, gdy do sieci wróci napięcie. Ceny w jednym ze sklepów internetowych z Giełdy Rolnej zaczynają się od około 5 tys. zł brutto.

Szukasz agregatów prądotwórczych? Znajdziesz je na Giełdzie Rolnej!

Czeski Hecht o mocy 8,75 kVA będzie droższy jedynie o 1 tys. zł. Sprzęt o podobnej mocy (prawie 8,4 kVA) firmy RTRMax napędzany silnikiem benzynowym kosztuje nieco ponad 4,6 tys. zł. Tym razem urządzenie pochodzi z Turcji i jest wytwarzane przez producenta elektronarzędzi. Tańszy, bo turecki.

Könner & Söhnen KS7000E ATS wyposażony w benzynowy silnik o mocy ok. 6,9 kVA może być podpięty do instalacji i w razie potrzeby załączy się automatycznie, fot. Giełda Rolna

Jeszcze tańszy jest agregat polskiej firmy Tagred. Ale niestety cena ok. 3 tys. zł wynika z mniejszej mocy wynoszącej 3,75 kVA. Tego rodzaju urządzenie sprawdzi się przy zasilaniu awaryjnym w przypadku: domu, biura, pojazdu, w samochodach kempingowych, w kempingach, na łódkach, czy jachtach. Warto pamiętać, że sprzęt o takiej mocy nie zasili wielkiego gospodarstwa i kilku odbiorników jendocześnie. Podobny agregat, również polskiej firmy, Kraft&Dele o tej samej mocy kosztuje już 5,5 tys. zł.

Inwestuj w swoje gospodarstwo, zobacz jakie to proste!

Najtańszy na Giełdzie Rolnej wydaje się sprzęt nieznanej szerzej firmy Black (z wyglądu urządzenie ma chyba przypominać maszyny firmy Black & Decker). Generator prądu o mocy zaledwie ok. 1,9 kVA kosztuje niewiele ponad 1,1 tys. zł. Czy nada się na potrzeby gospodarstwa rolnego? Chyba nie, ale może ktoś z Was używa agregatu o podobnej mocy i jest zadowolony?

Najtańszy na Giełdzie Rolnej wydaje się sprzęt nieznanej szerzej firmy Black, fot. Giełda Rolna

Jeśli ktoś szuka agregatu z napędem dieslowskim to na gieldarolna.pl znajdzie sprzęt firmy MSW o oznaczeniu DG750 i mocy 5,5 kVA. Niestety silnik wysokoprężny podwyższa koszt zakupu do ok. 10,1 tys. zl.

Agregaty na WOM

W gospodarstwach rolnych niedziwne będzie wykorzystywanie agregatów na WOM. Tego rodzaju sprzęt można podpiąć pod wałek odbioru mocy w ciągniku i po chwili cieszymy się prądem.

Problemem może być czas reakcji od momentu zabraknięcia prądu do podłączenia urządzenia do ciągnika. Tym samym traktor napędzający generator będzie wyłączony z innych prac w gospodarstwie. Jeśli ktoś nie widzi w tym problemu i ma niewielkie potrzeby na prąd, ale jednak większe od opisanych powyżej, to tego rodzaju sprzęt jest stworzony dla niego.

Agregaty na WOM są typowo rolniczym sprzętem, fot. Giełda Rolna

Na Giełdzie Rolnej znajdziemy agregaty napędzane przez WOM produkowane przez mniej renomowane firmy, ale w zamian możemy je kupić w atrakcyjnych cenach.

Wśród ofert popularny jest agregat prądotwórczy Agrovolt o mocy 18 kVA. Urządzenie współpracuje z każdym ciągnikiem rolniczym. Alternator i przekładnia multiplikująca jest zamocowana na profilowanej stalowej ramie z trzypunktowym układem zawieszenia. Koszt? 6,6 tys. zł. Maszyna tej samej firmy, ale o mocy 27 kVA będzie już kosztowała nieco ponad 11,4 tys. zł.